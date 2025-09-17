Madagascar: Tsiroanomandidy - Un fugitif abattu par les gendarmes

Guet-apens contre les Forces de gendarmerie à Miandrarivo, Tsiroanomandidy. Une violente fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à l'intersection de la route reliant la commune à l'agglomération centrale. Les gendarmes, appuyés par le comité de vigilance local, ont été pris par surprise par un groupe de bandits armés. L'opération s'est soldée par la mort d'un fugitif recherché pour de multiples actes de banditisme, tandis que ses complices ont réussi à prendre la fuite.

Selon la compagnie territoriale de la Gendarmerie nationale de Tsiroanomandidy, l'individu abattu était tristement connu pour les actes de banditisme commis dans cette zone. Déjà arrêté par le passé pour attaques à main armée, il était activement recherché dans plusieurs affaires criminelles. Sa neutralisation est intervenue après son arrestation par les militaires samedi. Alors qu'il avait accepté de conduire les enquêteurs jusqu'à ses comparses, tout a dégénéré.

La traque s'est déroulée dans la nuit noire, lorsque les Forces de l'ordre, guidées par le suspect interpellé, se sont mises en marche vers la cache présumée des autres membres de l'association de malfaiteurs. Mais en chemin, une embuscade soigneusement préparée a été tendue par les acolytes du bandit.

Ratissage intensif

Les gendarmes et les membres du comité de vigilance ont essuyé des tirs nourris, déclenchant un échange de coups de feu qui a duré plusieurs minutes. C'est dans ce contexte que le fugitif a été mortellement touché, tandis que ses complices ont pris la fuite dans l'obscurité.

Un ratissage intensif a immédiatement été lancé dans les environs pour tenter de les intercepter, mais aucun des assaillants n'a pu être appréhendé dans l'immédiat. La gendarmerie a toutefois confirmé que l'enquête se poursuit et que des opérations de sécurisation restent en cours dans la zone.

Fait notable, la famille du défunt, souvent mise en cause dans ses activités criminelles, a publiquement pris ses distances. Ses proches ont déclaré n'entretenir aucune relation avec le défunt et ont même refusé de récupérer la dépouille, invoquant ses nombreux antécédents criminels et sa participation présumée aux récents actes d'insécurité.