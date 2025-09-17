Madagascar: Incendie - Une maison de neuf pièces réduite en cendres

Un violent incendie a ravagé, hier (mardi) après-midi, une maison de neuf pièces située dans le fokontany Place Kabary, en bordure de la route menant vers le CHU PKA. L'habitation, ancienne propriété de l'État, était occupée par trois anciens fonctionnaires retraités et leurs familles.

Selon les témoins, de la fumée a commencé à s'échapper de la maison vers 13 heures. Très vite, les flammes se sont propagées de manière incontrôlable. Les occupants n'étaient pas tous présents sur les lieux, seuls deux jeunes s'y trouvaient, dont l'un n'a pu sortir qu'après avoir défoncé une porte. L'un d'eux a raconté avoir aperçu la fumée pour la première fois sous un lit.

Il a fallu près de trois heures aux sapeurs-pompiers du CUDS, assistés d'un camion-citerne du CMDM et des habitants du quartier, pour venir à bout des flammes. La maison se trouvait en face du marché aux poissons et à proximité d'écoles, d'hôtels et de restaurants, ce qui a accentué l'inquiétude. Plus d'une centaine de militaires ont également participé aux opérations d'extinction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à l'intervention, le feu n'a pas atteint les habitations voisines, pourtant très proches les unes des autres. Le vent « Varatraza », moins violent que les jours précédents, a également limité la propagation des flammes. Mais rien n'a pu être sauvé. Aucune perte humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables.