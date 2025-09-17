Madagascar: Incendie - Une maison de neuf pièces réduite en cendres

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Un violent incendie a ravagé, hier (mardi) après-midi, une maison de neuf pièces située dans le fokontany Place Kabary, en bordure de la route menant vers le CHU PKA. L'habitation, ancienne propriété de l'État, était occupée par trois anciens fonctionnaires retraités et leurs familles.

Selon les témoins, de la fumée a commencé à s'échapper de la maison vers 13 heures. Très vite, les flammes se sont propagées de manière incontrôlable. Les occupants n'étaient pas tous présents sur les lieux, seuls deux jeunes s'y trouvaient, dont l'un n'a pu sortir qu'après avoir défoncé une porte. L'un d'eux a raconté avoir aperçu la fumée pour la première fois sous un lit.

Il a fallu près de trois heures aux sapeurs-pompiers du CUDS, assistés d'un camion-citerne du CMDM et des habitants du quartier, pour venir à bout des flammes. La maison se trouvait en face du marché aux poissons et à proximité d'écoles, d'hôtels et de restaurants, ce qui a accentué l'inquiétude. Plus d'une centaine de militaires ont également participé aux opérations d'extinction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à l'intervention, le feu n'a pas atteint les habitations voisines, pourtant très proches les unes des autres. Le vent « Varatraza », moins violent que les jours précédents, a également limité la propagation des flammes. Mais rien n'a pu être sauvé. Aucune perte humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.