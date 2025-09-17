Le nouveau ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a pris fonction ce mardi à Dakar, en présence de sa prédécesseure Yassine Fall, désormais ministre de la Justice.

Lors de son allocution, il a décliné les priorités de son département, plaçant l'intégration africaine, la souveraineté nationale et la diaspora au cœur de son action.

« La cérémonie de passation de service symbolise la permanence des institutions, la continuité de l'État et la fidélité à nos engagements », a souligné le ministre, exprimant sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en lui.

Cheikh Niang a rendu hommage à Yassine Fall, qu'il a saluée pour avoir « porté haut l'étendard de la diplomatie sénégalaise avec courage et loyauté ». Il a également interpellé les agents du ministère, au Sénégal comme dans les missions extérieures, les qualifiant d'« artisans discrets mais indispensables de la grandeur du Sénégal ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abordant les grands axes de son mandat, le ministre a insisté sur la nécessité de « consolider l'intégration africaine par des projets concrets », de « défendre les intérêts stratégiques du Sénégal dans un monde en recomposition », et de « renforcer les liens avec la diaspora, force vive de la Nation ».

Évoquant la rencontre récente du Premier ministre avec les Sénégalais établis à Milan, il a mis en avant les Diaspora Bonds comme outil stratégique de participation de la communauté sénégalaise de l'extérieur au développement national. À ce titre, il a salué le rôle du secrétaire d'État Amadou Chérif Diouf, en charge des Sénégalais de l'extérieur.

Cheikh Niang a enfin promis de « solidifier les partenariats économiques, attirer les investissements étrangers et adapter la diplomatie sénégalaise aux mutations géopolitiques et technologiques », affirmant que le Sénégal doit rester « une voix écoutée en Afrique et dans le monde ».

« Ensemble, nous avons le devoir de servir avec dignité et constance, pour que le Sénégal continue de briller au firmament des Nations », a-t-il conclu.