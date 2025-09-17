Sénégal: Affaires étrangères - le nouveau ministre Cheikh Niang promet de défendre les intérêts stratégiques du Sénégal

16 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE-Assane SOW (Photos)

Le nouveau ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a pris fonction ce mardi à Dakar, en présence de sa prédécesseure Yassine Fall, désormais ministre de la Justice.

Lors de son allocution, il a décliné les priorités de son département, plaçant l'intégration africaine, la souveraineté nationale et la diaspora au cœur de son action.

« La cérémonie de passation de service symbolise la permanence des institutions, la continuité de l'État et la fidélité à nos engagements », a souligné le ministre, exprimant sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en lui.

Cheikh Niang a rendu hommage à Yassine Fall, qu'il a saluée pour avoir « porté haut l'étendard de la diplomatie sénégalaise avec courage et loyauté ». Il a également interpellé les agents du ministère, au Sénégal comme dans les missions extérieures, les qualifiant d'« artisans discrets mais indispensables de la grandeur du Sénégal ».

Abordant les grands axes de son mandat, le ministre a insisté sur la nécessité de « consolider l'intégration africaine par des projets concrets », de « défendre les intérêts stratégiques du Sénégal dans un monde en recomposition », et de « renforcer les liens avec la diaspora, force vive de la Nation ».

Évoquant la rencontre récente du Premier ministre avec les Sénégalais établis à Milan, il a mis en avant les Diaspora Bonds comme outil stratégique de participation de la communauté sénégalaise de l'extérieur au développement national. À ce titre, il a salué le rôle du secrétaire d'État Amadou Chérif Diouf, en charge des Sénégalais de l'extérieur.

Cheikh Niang a enfin promis de « solidifier les partenariats économiques, attirer les investissements étrangers et adapter la diplomatie sénégalaise aux mutations géopolitiques et technologiques », affirmant que le Sénégal doit rester « une voix écoutée en Afrique et dans le monde ».

« Ensemble, nous avons le devoir de servir avec dignité et constance, pour que le Sénégal continue de briller au firmament des Nations », a-t-il conclu.

