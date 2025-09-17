Sénégal: Ecoles Hlm 4 et Ibrahima Diop de Dakar - Moustapha Guirassy prévoit de rénover ces établissements

17 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Daouda DIOUF

À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a effectué, mardi, une tournée dans deux établissements emblématiques de Dakar : l'école élémentaire Hlm 4 C/D, fortement dégradée, et l'école Ibrahima Diop ex-Clémenceau, bâtiment historique datant de l'époque coloniale. Une occasion saisie par l'autorité pour affirmer sa volonté de rénover le cadre scolaire, de présenter un plan concret de reconstruction et de rassurer les parents sur le relogement des élèves.

À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a effectué, hier, une tournée dans le département de Dakar pour s'enquérir de l'état des infrastructures scolaires. La première étape de cette visite s'est faite à l'école Hlm 4 C/D, où l'hivernage a laissé des traces visibles et inquiétantes.

La cour est envahie par des eaux stagnantes aux reflets verdâtres, les herbes folles bloquent l'accès, et les bâtiments, aux plafonds fissurés, sont devenus dangereux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le niveau d'insécurité est extrêmement élevé. Nous avons décidé de démolir tout l'existant et de reloger les enfants dans d'autres établissements », a annoncé le ministre, très préoccupé par l'état des lieux.

Il a précisé, à cet effet, que le financement de la reconstruction est déjà bouclé et que les travaux débuteront rapidement. « Les enfants seront relogés dans d'autres sites, de sorte que leur année scolaire ne soit pas menacée », a-t-il rassuré, sous les applaudissements des parents venus nombreux.

Sur place, Abdoulaye Niang, chef du bureau d'études à la direction des infrastructures scolaires, a détaillé le plan technique. « Nous allons ériger un complexe scolaire qui comprendra une école élémentaire et un lycée. La première phase consistera à construire un bâtiment de douze salles de classe, un bloc administratif et un bloc d'hygiène. (...).», a expliqué M. Niang.

Le maire de la commune, Moustapha Diop, a salué cette décision attendue depuis longtemps. Deuxième étape de la tournée, il s'agit de l'école Ibrahima Diop ex-Clémenceau, une bâtisse coloniale dont la structure impose encore le respect, malgré les ans. Ici, l'ambiance est différente : une association caritative et des bénévoles s'activent pour repeindre, réparer et améliorer les salles.

Cependant, l'établissement souffre d'un environnement extérieur préoccupant. « Tout autour, ce sont des garages, des gargotes et parfois des activités qui menacent la sécurité des enfants. On ne peut pas éduquer nos enfants dans ce climat », a alerté le ministre, annonçant l'ouverture prochaine de concertations avec le ministère des Collectivités territoriales pour sécuriser le périmètre scolaire.

Au-delà de ces urgences, le ministre a replacé la tournée dans le cadre de la refondation du système éducatif en cours. « Nous travaillons sur une nouvelle stratégie des infrastructures scolaires, avec des constructions adaptées au climat, mais aussi sur des réformes comme l'uniformisation des tenues. Un décret est en préparation pour rendre obligatoire le port de l'uniforme, fabriqué par nos artisans locaux. C'est une question d'équité et de justice sociale », a-t-il souligné.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.