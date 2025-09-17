Sénégal: Ecoles Hlm 4 et Ibrahima Diop de Dakar - Moustapha Guirassy prévoit de rénover ces établissements

À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a effectué, mardi, une tournée dans deux établissements emblématiques de Dakar : l'école élémentaire Hlm 4 C/D, fortement dégradée, et l'école Ibrahima Diop ex-Clémenceau, bâtiment historique datant de l'époque coloniale. Une occasion saisie par l'autorité pour affirmer sa volonté de rénover le cadre scolaire, de présenter un plan concret de reconstruction et de rassurer les parents sur le relogement des élèves.

À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a effectué, hier, une tournée dans le département de Dakar pour s'enquérir de l'état des infrastructures scolaires. La première étape de cette visite s'est faite à l'école Hlm 4 C/D, où l'hivernage a laissé des traces visibles et inquiétantes.

La cour est envahie par des eaux stagnantes aux reflets verdâtres, les herbes folles bloquent l'accès, et les bâtiments, aux plafonds fissurés, sont devenus dangereux.

« Le niveau d'insécurité est extrêmement élevé. Nous avons décidé de démolir tout l'existant et de reloger les enfants dans d'autres établissements », a annoncé le ministre, très préoccupé par l'état des lieux.

Il a précisé, à cet effet, que le financement de la reconstruction est déjà bouclé et que les travaux débuteront rapidement. « Les enfants seront relogés dans d'autres sites, de sorte que leur année scolaire ne soit pas menacée », a-t-il rassuré, sous les applaudissements des parents venus nombreux.

Sur place, Abdoulaye Niang, chef du bureau d'études à la direction des infrastructures scolaires, a détaillé le plan technique. « Nous allons ériger un complexe scolaire qui comprendra une école élémentaire et un lycée. La première phase consistera à construire un bâtiment de douze salles de classe, un bloc administratif et un bloc d'hygiène. (...).», a expliqué M. Niang.

Le maire de la commune, Moustapha Diop, a salué cette décision attendue depuis longtemps. Deuxième étape de la tournée, il s'agit de l'école Ibrahima Diop ex-Clémenceau, une bâtisse coloniale dont la structure impose encore le respect, malgré les ans. Ici, l'ambiance est différente : une association caritative et des bénévoles s'activent pour repeindre, réparer et améliorer les salles.

Cependant, l'établissement souffre d'un environnement extérieur préoccupant. « Tout autour, ce sont des garages, des gargotes et parfois des activités qui menacent la sécurité des enfants. On ne peut pas éduquer nos enfants dans ce climat », a alerté le ministre, annonçant l'ouverture prochaine de concertations avec le ministère des Collectivités territoriales pour sécuriser le périmètre scolaire.

Au-delà de ces urgences, le ministre a replacé la tournée dans le cadre de la refondation du système éducatif en cours. « Nous travaillons sur une nouvelle stratégie des infrastructures scolaires, avec des constructions adaptées au climat, mais aussi sur des réformes comme l'uniformisation des tenues. Un décret est en préparation pour rendre obligatoire le port de l'uniforme, fabriqué par nos artisans locaux. C'est une question d'équité et de justice sociale », a-t-il souligné.