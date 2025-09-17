Afrique: Biobanking - Abidjan accueille un atelier stratégique panafricain pour renforcer la riposte aux épidémies

Abidjan s'apprête à devenir, du 22 au 24 septembre 2025, l'épicentre de la réflexion et de la formation sur le biobanking en Afrique. Le projet ALERRT (African coaLition for Epidemic Research, Response and Training) organise en effet un atelier stratégique au Palm Club, réunissant 22 experts de laboratoires issus de son vaste réseau panafricain.

Un outil clé pour la santé publique

L'objectif de cette rencontre est clair : renforcer les capacités des acteurs de santé dans la gestion et la conservation des échantillons biologiques, éléments essentiels pour la recherche, le développement de traitements et la production de vaccins. Dans un contexte où le continent doit faire face à des menaces épidémiques récurrentes, les biobanques apparaissent comme des infrastructures indispensables pour la résilience sanitaire.

ALERRT, qui fédère déjà 15 sites cliniques et d'investigation en Afrique de l'Ouest, Centrale et de l'Est, ambitionne de bâtir un système de santé robuste, capable de répondre efficacement aux urgences sanitaires tout en générant des données scientifiques fiables pour orienter les politiques publiques.

Durant trois jours, les participants techniciens de laboratoire, ingénieurs et chercheurs suivront un programme structuré autour de 12 modules théoriques et pratiques. Les thématiques couvriront l'ensemble de la chaîne du biobanking. Il s'agit des considérations éthiques, juridiques et réglementaires ; des processus techniques d'acquisition, de préparation et de conservation des échantillons ; de la qualité, la biosécurité, la biosûreté et la gestion des risques ; de la traçabilité, la gestion des données et l'apport de la métrologie ; du rôle des biobanques dans la biofabrication et la production de vaccins.

Un partage d'expertise africain

L'atelier sera animé par 12 formateurs experts venus de Côte d'Ivoire et du Sénégal, apportant une expertise ancrée dans le contexte africain. Pour compléter l'apprentissage, une visite technique de la biobanque d'Adiopodoumé est prévue, offrant une immersion pratique dans une infrastructure de pointe.

Avec cette initiative, ALERRT confirme son rôle de catalyseur d'une recherche clinique durable et centrée sur le patient, construite sur des bases éthiques solides et un engagement communautaire. Plus qu'une simple formation, l'atelier d'Abidjan se veut une étape décisive vers une Afrique mieux préparée à affronter les crises sanitaires de demain.