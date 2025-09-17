Madagascar: Diana - Guerre tiède entre les intendants locaux

La coexistence des intendants et représentations étatiques à Antsiranana est évidente ces quatre derniers mois. Bien entendu, le désaccord est feutré. Par contre, les analystes de discours ne sont pas dupes surtout lors des cérémonies officielles.

Les gestes et les traits du visage sont des éléments démontrant l'attitude profonde des autorités. Leur façon de se serrer la main, les regards suspicieux attestent que le torchon commence à brûler. Comme disait un politicien africain, « En politique, il n'y a ni ami éternel, ni ennemi éternel, seulement des intérêts ».

Apparemment, cet intérêt commun est brisé. Entre harangue caustique et comportement cauteleux, les personnalités d'Antsiranana sont aux aguets. Pourtant, cette conduite asphyxie l'administration. Par bonheur, la situation n'en est pas encore là dans la grande ville du nord jusqu'ici. L'histoire semble se répéter mais sous une autre forme.

De Francis Sautron à Jean Luc Djaovojozara en passant par Alphonse Vavihely, Diego-Suarez a toujours été un fief de tension, soit entre la municipalité et le pouvoir central, ou entre les intendants locaux. Selon une information d'une source fiable, « cette mésentente est alimentée par les conseillers proches des hauts dignitaires ». Trompés par les suggestions de ces inspirateurs, ces derniers sont désorientés.

En outre, la guerre de communication s'impose ! Celle-ci est confiée entièrement aux journalistes. Ces scribes modernes mettent leurs articles au service des politiciens. Sous un autre angle, l'écho de ce qui passe dans la capitale engendre la frustration des hauts dignitaires. De surcroît, les aléas du mercredi accentuent davantage ce mal-être.

La population n'est pas crédule à ce point. Quoiqu'ils conservent leur train de vie, les Diegolais surveillent de près la situation. « Il conviendrait de se concentrer sur le développement de la région plutôt que de rendre l'atmosphère pesante », suggère un ancien enseignant d'éducation civique, Léon Zandry. Les concitoyens conscients se demandent si cette guerre tiède se terminera un jour !