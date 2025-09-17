Madagascar: Sciences et technologies - Lumières sur la physique quantique le samedi 20 septembre à l'IFM

Comprendre ce qu'est la physique quantique, en donnant la parole à un connaisseur, qui abordera cette branche de la physique, et forte probablement ses apports technologiques.

La physique quantique, cette branche de la physique qui étudie les phénomènes et le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique, voire subatomique, sera au centre des attentions, samedi prochain, 20 septembre 2025. Il s'agit d'une conférence, dans le cadre de l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Le professeur Charles Ratsifaritana abordera à cette occasion ce qu'est la physique quantique et son importance dans la vie d'aujourd'hui.

Le conférencier, qui a fait une grande partie de son cursus aux Etats-Unis, a débuté son parcours académique dans le domaine de la physique à l'Université d'Antananarivo. Son parcours le conduit aux Etats-Unis où, après un master en Sciences, il décroche à l'Université du Connecticut, un PhD en « Physique théorique, physique de la matière condensée », et parallèlement, il étudie également l'astronomie. Il est à l'origine de plusieurs projets dans le domaine de l'astrophysique à Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son expertise sera mise à contribution dans le cadre de cette conférence qui explorera les deux grandes révolutions de la physique quantique. D'une part, celle du courant du XXe siècle, posant les fondements du monde nanométrique, et ayant permis des avancées comme le laser, les microprocesseurs ou les IRM, et d'autre part, celle plus actuelle, misant sur la manipulation des états quantiques pour développer des technologies inédites : ordinateur quantique, cryptographie inviolable, communication ultra-sécurisée. Ce tournant marque un changement profond dans notre rapport à la matière et à l'information.

A la médiathèque de l'IFM, le samedi 20 septembre 2025, à 10 heures.