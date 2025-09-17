Madagascar: Protection de la couche d'Ozone - Avancée significative du pays

Madagascar renforce les efforts de lutte pour la protection de la couche d'ozone. Un engagement que plusieurs pays du monde partagent avec le pays étant donné la portée mondiale de cette lutte.

Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités pour éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone semblent porter leurs fruits. C'est ce qui ressort de l'intervention de Max Fontaine à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébrée hier.

Madagascar progresse ainsi dans son plan de transition vers la suppression de ces substances dites nocives. Il convient de rappeler que, selon les données publiées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en 2024, le pays a réussi à éliminer près de 99 % des chlorofluorocarbures (CFC). Quant à l'utilisation des HFC, Madagascar ambitionne d'y mettre définitivement fin à l'horizon 2030. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du pays au titre du Protocole de Montréal.

Bientôt

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'année 2026 sera une étape considérable pour le pays. En effet, la Grande île ambitionne d'appliquer la nouvelle réglementation qui régira l'utilisation des gaz réfrigérants. Une campagne de sensibilisation a été faite auprès des sociétés oeuvrant dans l'importation des gaz réfrigérants du pays afin que celles-ci puissent s'aligner à cette nouvelle réglementation. Cette dernière présentant des quotas réglementaires sur les produits concernés et promouvant des alternatives plus respectueuses de l'environnement et surtout, protégeant la couche d'ozone.