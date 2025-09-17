Madagascar: Incendie à Mananjary - La Présidence et le Gouvernement au chevet des sinistrés

Sur ordre du Chef de l'Etat, 30 tonnes de riz ont quitté le District d'Ifanadiana hier matin pour rejoindre la capitale de la Région Vatovavy.

Le Président de la République Andry Rajoelina a dépêché une forte équipe dirigée par la Directrice des Affaires Sociales de la Présidence Roumana Raharinoro Amidjee pour se rendre au chevet des sinistrés de l'incendie survenue à Mananjary le 15 septembre dernier.

Le Directeur général du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, le Général Elack Olivier Andriankaja a rencontré la presse hier pour présenter le bilan provisoire qui fait état de deux morts et d'environ 400 maisons réduites en cendres.

Au lendemain de cette tragédie, le Chef de l'Etat a envoyé des aides d'urgences composées notamment de la nourriture et des vivres pour 400 familles. Aussi, sur ordre du Chef de l'Etat, 30 tonnes de riz ont-ils quitté le District d'Ifanadiana hier matin pour rejoindre Mananjary. La Première Dame Mialy Rajoelina quant à elle, a aussi envoyé des fournitures scolaires car en cette période de rentrée scolaire, les enfants de Mananjary ont brusquement vu leurs fournitures emportées par la flamme.

Ce jour, ce sera au tour de l'équipe de la Direction des Affaires Sociales de la Présidence de distribuer 25 kg de riz par ménage, 200 unités de kit préscolaire, 3744 unités de cahiers 192 pages grand format, 200 unités de Shoes box, 220 unités de paniers garnis et 10 cartons de sardines au niveau des trois Fokontany ravagés par cette incendie, à savoir Anosinakoho où le feu s'est déclaré, Ankadirano et Masindrano.

En effet, plusieurs actions sociales sont prévues à Mananjary. De son côté, le BNGRC a aussi envoyé sur place des tôles, plusieurs tentes, des ustensiles de cuisine et des nourritures.

Soins d'urgence

Par ailleurs, d'après les explications, une forte équipe gouvernementale est aussi attendue à Mananjary. En tête de liste figure la ministre de la Communication et de la Culture Volamiranty Donna Mara, ministre coach de la Région Vatovavy, et le ministre de l'Intérieur Nirintsoa Rahajavololoniaina. A noter que le Ministère de la Santé Publique a aussi dépêché une équipe à Mananjary pour offrir des soins d'urgence aux sinistrés, mais aussi pour distribuer des moustiquaires et des médicaments.

En attendant la réparation de leurs maisons d'habitation, les sinistrés sont pour le moment logés dans des établissements scolaires. A entendre le Général Elack Olivier Andriankaja, mis à part les ministres, d'autres hauts responsables étatiques prévoiraient aussi d'effectuer une descente à Mananjary pour venir au chevet des compatriotes victimes de cette incendie.