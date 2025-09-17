Madagascar: Richard Rafidison - Le ministre exhorte les entreprises à accélérer les chantiers sur la RN2

La préparation du convoi exceptionnel transportant des équipements stratégiques vers le site de production d'électricité d'Ambohimanambola entre dans une phase décisive. En déplacement sur le terrain vendredi dernier, le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, a tenu à constater de visu l'état d'avancement des travaux le long de la Route Nationale n°2, reliant Antananarivo à Toamasina.

Accompagné de techniciens du ministère, il a notamment inspecté les 13 ponts renforcés, désormais validés pour supporter le poids conséquent du convoi. « Les ponts sont prêts. Ils ont été renforcés et peuvent désormais supporter les charges prévues », a rassuré le ministre, annonçant que « le premier convoi démarrera d'ici une semaine ».

Excuse

Mais derrière cette assurance affichée, le ton s'est durci à Brickaville. Le ministre a convoqué « les quatre entreprises en charge des travaux de réhabilitation de la RN2 », les exhortant à « accélérer significativement les chantiers » dans ces « quatre derniers mois de l'année 2025 ».

« Les pluies ne peuvent plus être une excuse. La saison sèche est installée. Il est temps de livrer », a martelé Richard Rafidison. Les consignes ont été « claires et fermes » : renforcer les équipes, multiplier les engins, assurer la coordination entre les différents tronçons, et surtout, « travailler de jour comme de nuit » pour rattraper les retards accumulés.

Promesses

Une attention particulière est exigée sur les « zones critiques », qui doivent impérativement être stabilisées avant le passage du convoi exceptionnel. Le message est sans ambiguïté : « tout retard met en péril un projet d'envergure nationale », censé améliorer à moyen terme l'approvisionnement énergétique de la capitale.

Pour rappel, ces travaux d'envergure sont financés par le Fonds d'entretien routier et la Banque mondiale. La pression politique monte, car au-delà du simple enjeu logistique, ce convoi symbolise une volonté du gouvernement de « tenir ses promesses d'infrastructures avant 2028 », année électorale clé.