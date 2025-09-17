Madagascar: Ankazomanga - Un malfaiteur abattu lors d'une opération policière

La tension est montée d'un cran dans la nuit de lundi à Ankazomanga. Une patrouille conjointe des unités du CUI (Compagnie Urbaine d'Intervention) et de l'UIR (Unité d'Intervention Rapide), déployée dans ce quartier réputé sensible et ses environs, s'est soldée par la neutralisation d'un malfaiteur armé.

Selon les informations recueillies, la police avait été alertée de la présence d'une bande de pickpockets rôdant dans les ruelles du secteur, prêts à s'en prendre aux passants. Face à cette menace récurrente qui inquiète la population locale, un dispositif spécial a été mis en place.

Les policiers ont opté pour une stratégie discrète : certains agents ont été envoyés en civil afin de piéger et d'appréhender les suspects. Mais l'opération a pris une tournure inattendue. Dès qu'ils ont repéré l'un des policiers en civil, les malfaiteurs ont aussitôt réagi. Ils l'ont encerclé et l'un d'entre eux a sorti un « bigboss » ainsi qu'un couteau, avec l'intention manifeste de le frapper.

Placée en situation de légitime défense, la victime n'a eu d'autre choix que de faire usage de son arme de service. Le coup de feu a été fatal au malfaiteur, qui est mort sur place. Ses complices, profitant de la confusion, ont réussi à prendre la fuite et restent activement recherchés.

Ce drame illustre une nouvelle fois la dangerosité croissante des délinquants dans la capitale, souvent prêts à recourir à la violence contre les forces de l'ordre. La police, de son côté, souligne que ses opérations de sécurisation vont se poursuivre sans relâche.

« La lutte contre les actes criminels de ce genre fait partie de nos priorités », indique une source policière.

À Ankazomanga, où les habitants vivent régulièrement dans la crainte des agressions et vols à l'arraché, cette intervention est perçue comme un signal fort.