Madagascar: RN 43 - 17 blessés dont six graves dans un accident de la route à Soavinandriana

Un véhicule de transport en commun a fait une sortie de route ce lundi 15 septembre vers 9h10 sur la RN 43, au niveau du lieu-dit Andraitsara. 17 personnes ont été blessées dans l'accident, dont six grièvement.

Un grave accident de la circulation s'est produit ce lundi 15 septembre 2025, peu après 9 heures, sur la Route Nationale 43 au PK 41+200, à hauteur du lieu-dit Andraitsara, dans le fokontany de Mampierika, commune rurale d'Ambohidanerana, dans le district de Soavinandriana.

Selon les premiers éléments de l'enquête des gendarmes dépêchés sur place, un véhicule de transport en commun Sprinter en provenance de Faratsiho en direction de Mahasolo, a quitté la chaussée dans un virage hors agglomération. Le véhicule s'est retrouvé sur le côté, les deux roues en l'air. Les premières constatations pointent vers une vitesse excessive et une imprudence du conducteur comme causes probables de l'accident.

Le bilan humain est lourd : 17 occupants du véhicule ont été blessés, dont six sont considérés en état grave. Immédiatement pris en charge par les secours, tous les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier de Référence de District (CHRD) de Soavinandriana pour y recevoir des soins. Les dégâts matériels sur le véhicule sont, quant à eux, décrits comme très importants. Après que les gendarmes ont terminé leurs constatations techniques sur les lieux, le véhicule a été restitué à son propriétaire.

Une enquête approfondie a été immédiatement ouverte par la brigade de gendarmerie de Soavinandriana afin de déterminer avec exactitude les causes et les responsabilités dans cet accident. Les investigations se poursuivent.