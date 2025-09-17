Madagascar: Max Fontaine - Le MEDD en tournée des bailleurs de fonds de l'environnement

De nouvelles opportunités de coopération environnementale et d'investissements, entre Madagascar et l'Union européenne. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar, Max Fontaine, a tenu à Bruxelles une réunion de travail avec l'Union européenne et la Direction générale des partenariats internationaux (INTPA).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée des bailleurs de fonds de l'environnement menée par le ministre

300 milliards d'euros

Une occasion de passer en revue la collaboration globale entre Madagascar et l'Union européenne, et d'identifier des pistes concrètes pour la renforcer. Max Fontaine a présenté les réformes engagées, les projets prioritaires et les opportunités d'investissement qu'offre Madagascar dans le domaine de l'environnement, du climat et de la biodiversité.

L'Union européenne a partagé ses mécanismes de financement innovants, parmi lesquels le Global Gateway, initiative phare visant à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements durables dans les pays partenaires, ainsi que le Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).

Les échanges ont également porté sur la mise en place d'obligations vertes, ainsi que sur des instruments émergents tels que les crédits carbone relevant de l'Article 6 de l'Accord de Paris, les crédits biodiversité et les Paiements pour Services Écosystémiques (PSE).

Vecteurs de développement

« Nos réformes et nos projets ouvrent la voie à de véritables opportunités d'investissement durable. Madagascar veut démontrer que climat, biodiversité et développement économique peuvent être des vecteurs de développement pour l'économie malagasy, et nous voyons dans l'Union européenne un partenaire stratégique pour y parvenir », a souligné le ministre Max Fontaine qui a dirigé la délégation malgache composée du directeur exécutif de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM), de la directrice générale de Madagascar National Parks (MNP), de représentants de la GIZ à Madagascar, ainsi que de la Représentation diplomatique en Belgique.

La mission se poursuivra à Francfort et se clôturera à Berlin, afin de mobiliser davantage de partenaires autour de la vision environnementale et climatique de Madagascar.