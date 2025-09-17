Madagascar: Aviculture - Formation pour dynamiser l'élevage de poulet gasy dans la région Boeny

Une série de formations sur la technique améliorée d'élevage de poulet gasy a été organisée dans les communes d'Andranofasika et d'Antrema de la région Boeny. Au total, 62 personnes ont bénéficié de cet accompagnement pratique sur les techniques améliorées d'élevage. Cette initiative, menée dans le cadre du projet d'Intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, vise à transformer une pratique traditionnelle en activité rentable et durable.

Les sessions ont abordé le choix des géniteurs, l'aménagement des poulaillers, l'alimentation équilibrée et la prévention des maladies. Les participants ont également été initiés à la gestion des troupeaux et aux stratégies d'accès au marché. De telles pratiques permettent d'obtenir des volailles en meilleure santé, plus nombreuses et mieux adaptées aux besoins des ménages et des marchés locaux.

Cadre global

Le projet « Intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles » de la FAO, soutenu par l'Union européenne, contribue à mettre en oeuvre le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. En effet, Madagascar fait partie des trois pays pilotes avec l'Ouganda et le Laos.

L'objectif est d'intégrer la biodiversité dans les politiques agricoles et d'expérimenter localement des pratiques respectueuses des écosystèmes. Pour les éleveurs de la région Boeny, l'objectif consiste à renforcer la sécurité alimentaire des foyers tout en préservant les ressources naturelles.

Cette démarche illustre la complémentarité entre la modernisation des pratiques avicoles et la conservation de la biodiversité. Elle ouvre aussi la voie à des revenus plus stables, améliorant la résilience économique des ménages ruraux. Avec de telles initiatives, la région Boeny confirme son rôle de laboratoire pour une agriculture durable, conciliant production, environnement et développement local.