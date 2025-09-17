Madagascar: Emirates - Plus de 53 000 passagers en un an

Une première année plutôt prolifique pour Emirates. La compagnie émiratie a transporté plus de 53 000 passagers en une année d'opérations.

Ce bilan considéré comme largement positif a été annoncé la semaine dernière lors d'un dîner qui s'est tenu au Golf du Rova, en l'honneur des principaux partenaires d'Emirates.

Résultats positifs

Une occasion pour la compagnie de réaffirmer son engagement indéfectible à soutenir le développement du tourisme à Madagascar. « La destination Madagascar est d'une importance stratégique particulière dans le réseau d'Emirates et nous avons la volonté d'accompagner le développement économique et touristique du pays », a déclaré Oomar Ramtoola, manager pour la zone Océan Indien chez Emirates. Une initiative confirmée par des résultats positifs.

« Cette première année d'opérations a été une véritable réussite, marquée par une croissance continue. Plus de 53 000 passagers ont voyagé avec nous à destination et en provenance d'Antananarivo. Rien qu'en juillet 2025, plus de 9 500 passagers ont emprunté nos services, contribuant ainsi de manière significative aux recettes touristiques. Ces retombées se traduisent également par la création d'emplois, de nouvelles opportunités d'investissement, et un environnement favorable au développement des entreprises et fournisseurs locaux. » On rappelle que la compagnie a porté le nombre de ses vols hebdomadaires de quatre à six plus tôt cette année. Ces vols sont opérés avec des gros-porteurs Boeing 777.

Partenariat stratégique

La contribution d'Emirates dans le développement touristique du pays s'est notamment manifestée par un partenariat stratégique avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat afin de promouvoir la destination sur ses principaux marchés émetteurs à l'échelle mondiale. Une collaboration qui a permis de positionner Madagascar comme une destination de loisirs de premier choix, dans l'objectif d'accroître le nombre de visiteurs internationaux.

« L'année dernière, nous avons établi un partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et depuis, nous oeuvrons avec rigueur et engagement pour appuyer les ambitions touristiques du pays, notamment l'objectif d'accueillir 1 million de visiteurs d'ici 2028, en promouvant la destination à travers notre réseau mondial », a déclaré Oomar Ramtoola. Notons la présence au cours de ce dîner de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa.