Madagascar: Zaka Tsara - Le premier festival évangélique dans la région septentrionale

Zaka Tsara, la troisième édition du grand festival évangélique du Triangle du Nord se tiendra à Antsiranana du 22 au 26 octobre prochain. Diverses animations et activités seront proposées au public.

Conférence, ateliers et table-ronde sur l'éducation, l'entreprenariat, ainsi que le volet environnemental, qui est l'une des particularités pour cette année, seront abordés. À part les compétitions de danse traditionnelle malgache, des concerts évangéliques seront livrés par des artistes locaux comme Mbolatsara, Antsa Velogno et Joseph D'Af.

En réalité, cet événement est la première festivité ayant pour but de louer le seigneur tout en exposant des talents de la région. Madame le préfet Jadhà Hermine Tsirinary, marraine de l'événement, encourage les initiateurs à continuer dans ce sens.

« Je remercie les organisateurs, et je m'engage pleinement à les accompagner dans ce projet avec dévouement. Comme son nom l'indique, Zaka Tsara, littéralement belle chose, ce festival est un moment de partage, de joie et de convivialité. Ils rehaussent la culture locale », a-t-elle signalé.

Oui, créer un espace culturel afin que les passionnés et les artistes se rencontrent, valoriser la diversité des voix en sont les principales visions. Le député de Madagascar élu dans le district de Diego I, Raymond, quant à lui, est entièrement convaincu que « l'initiative des instigateurs est louable ».

Créé en 2017 par des jeunes chrétiens dynamiques, l'événement a pris une dimension assez large. Désormais, c'est le premier festival à vocation évangélique de la DIANA voire du Triangle du Nord. Il faut aussi reconnaître que cette manifestation culturelle a atteint sa maturité. Si les éditions précédentes étaient d'un niveau modeste, la troisième sera prometteuse.

Apparemment, le comité a mis la barre plus haut en établissant une structure bien déterminée. Alors, durant ces cinq jours, l'assistance sera gâtée. On dit que les belles choses ne se reproduisent jamais de la même façon, mais Zaka Tsara cultivera davantage la positivité. D'ailleurs, les activités sont ouvertes à tout le monde !