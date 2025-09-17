Madagascar: Journée de l'Hindi - Célébration particulière à l'ambassade de l'Inde

La Journée de la langue hindi (Hindi Divas) a revêtu un caractère particulier cette année dans la capitale malgache. À cette occasion, l'ambassade de l'Inde à Madagascar a organisé plusieurs concours - dessin, rédaction, déclamation de poèmes et quiz autour de la langue hindi - tout au long de la semaine dernière.

Les lauréats de ces différentes catégories de concours se sont vu décerner leur récompense lors de la cérémonie officielle de la Hindi Diwas qui s'est tenue dans les locaux de l'ambassade sise à Tsaralalàna le lundi 15 septembre dernier.

Pour rappel, la Hindi Divas est célébrée chaque 14 septembre en mémoire de l'adoption du hindi comme langue officielle de l'Inde par l'Assemblée constituante, le 14 septembre 1949. Langue vivante, riche et accessible, l'hindi incarne les valeurs culturelles profondes de l'Inde et se classe aujourd'hui au troisième rang mondial en termes de nombre de locuteurs. Cette célébration vise à reconnaître l'importance de l'hindi, un symbole d'unité nationale pour l'Inde qui est un pays immense de par sa dimension et sa population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des autorités locales ont été invitées à cette cérémonie conviviale.. Parmi elles, la ministre de la Communication et de la Culture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Grand Chancelier Marcel Ranjeva et le vice-président de l'université d'Antananarivo, entre autres.

Dans son allocution, la ministre de la Communication et de la Culture, Mara Volamiranty Donna confirme le fait que le hindi, plus qu'un simple outil de communication, constitue un miroir de l'âme et également un pont qui lie les peuples.

L'ambassadeur de l'Inde SEM Bandaru Wilsonbabu, n'a pas manqué d'inviter les Malgaches à bénéficier des cours d'hindi offerts gracieusement par l'ambassade. Il a par la même occasion tenu à réaffirmer l'engagement de l'Inde à partager son expertise et son savoir-faire avec Madagascar. La cérémonie a par ailleurs été marquée par des prestations culturelles de danses, de poésie, de chants et de discours en hommage à la langue hindi.