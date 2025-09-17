Togo: CDF Haknour conteste sa relégation en D2

La saison 2025-2026 du championnat de première division (D1), prévue pour démarrer officiellement le 12 octobre prochain, s'ouvre dans un climat de tension. Le Centre de Développement du Football Haknour (CDF Haknour), relégué en deuxième division (D2) à l'issue de la saison précédente, refuse d'accepter cette décision.

Dans une correspondance adressée à la Fédération Togolaise de Football (FTF), les dirigeants du club dénoncent une relégation jugée injuste. Selon eux, le maintien avait été obtenu "sportivement sur le terrain", et c'est à travers "des décisions administratives échappant au cadre du jeu" qu'ils ont été rétrogradés.

Face à cette situation, le CDF Haknour appelle la FTF à la concertation.

Le club propose l'extension du championnat à 16 équipes dès la saison 2025-2026, une mesure qui permettrait de maintenir les 14 clubs actuels tout en intégrant les deux promus venus de D2 (Semassi et Dyto).

"Nous restons convaincus qu'il est encore possible de privilégier la voie de l'équité et de la cohésion afin de garantir un climat sain pour la saison à venir", affirment les responsables du club basé dans la région de la Kara.

Une relégation mal vécue

Le CDF Haknour, tout comme Doumbé de Mango, quitte la D1 au terme de la saison dernière. Cette relégation est perçue comme un coup dur pour un club qui se positionne comme un centre de formation et de développement du football au Togo.

"Ne pas briser les efforts des clubs formateurs comme le nôtre", insiste le communiqué, qui invite la FTF à éviter une crise inutile en amont du démarrage de la nouvelle saison.

La balle est désormais dans le camp de la FTF. Le calendrier avance, les équipes se préparent, mais la contestation du CDF Haknour pourrait venir perturber la sérénité autour de cette nouvelle saison.