Sénégal: Athlète franco-sénégalais - Abdou Sèye, pionnier de l'athlétisme sénégalais

Il est né en terre sénégalaise, mais son destin en tant qu'athlète l'a fait porter les couleurs de la France.

Spécialiste des 100 et 200m, Abdou Sèye, natif de Saint-Louis en 1934, a glané une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Rome en 1960 où il a fait forte impression. À la fin de sa carrière, il est rentré au foyer natal. Un retour qui a été marqué par sa nomination au poste de premier entraîneur de l'équipe nationale d'athlétisme.

Abdou Sèye est le premier athlète français d'origine sénégalaise à décrocher une médaille aux Jeux olympiques. Le sprinter (100 et 200 m), qui courait sous le maillot français, parce que le Sénégal n'était pas encore reconnu par les instances sportives internationales, a remporté la médaille de bronze du 200m aux Jeux olympiques de Rome en 1960. C'est en compagnie du Marocain, Alain Mimoun (fond), et de ses autres compatriotes, Papa Gallo Thiam (hauteur), Malick Mbaye (triple saut) et Habib Thiam (sprint), que ce sprinter exceptionnel a intégré l'équipe de France. Abdou Sèye était un des meilleurs sportifs français avant l'indépendance du Sénégal en 1960 (c'est à ce titre qu'il a représenté la France aux Jo de Rome).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enlevé la médaille de bronze au 200m lors de ces olympiades. Présenté par les observateurs de l'époque comme un surdoué de la piste, il fut aussi champion d'Europe sur 400m, discipline dans laquelle il excellait. « En 1960 aux Jo de Rome, j'étais archi-favori. Je gagne ma série, je gagne les quarts et les demi-finales. Et en finale (rires), Dieu a fait que je termine troisième. L'Italien Berruti gagne la médaille d'or et un noir américain du nom de Carney gagne l'argent au moment où j'ai décroché la médaille de bronze », racontait-il dans un entretien face à la presse.

Abdou Sèye, né en juillet 1934, à Saint-Louis, s'est lancé dans l'athlétisme en France, où il s'est rendu en 1954 pour ses études et le service militaire. Après une carrière bien réussie, il est retourné au bercail pour mettre son expérience au service de l'athlétisme sénégalais. Il a été le premier entraîneur d'athlétisme de l'équipe nationale (1961 à 1965) et membre du Comité national olympique. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme (Iaaf), Lamine Diack, était son condisciple à l'école à Dakar. Abdou s'est éteint à Thiès le 13 octobre 2011, à l'âge de 77 ans.