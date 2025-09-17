Ile Maurice: Transfert de Rs 800 000 - Fardeen Emrith entendu par la FCC

17 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Nouveau développement dans l'affaire du transfert suspect lié au fils du SP Ashik Jagai. Tôt cemercredi 17 septembre, Fardeen Emrith a été conduit dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC). Il est actuellement interrogé «under warning» dans le cadre de l'enquête portant sur les Rs 800 000 créditée sur son compte bancaire, en provenance du compte d'Ashik Allysaheb Jagai.

Plus tôt dans la matinée, une fouille a été menée à son domicile à Vallée-Pitot. Les enquêteurs cherchent à établir l'origine des fonds et les éventuelles complicités dans ce qui est considéré comme une opération de blanchiment présumée.

Cet interrogatoire survient au lendemain de l'inculpation provisoire de Mohammad Shameem Jaunmahomed, manager de la MCB, accusé de «conspiracy» pour avoir validé le transfert de Rs 800 000 depuis le compte d'Allysaheb Jagai vers celui de Fardeen Emrith.

L'enquête de la FCC se poursuit.

