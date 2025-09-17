Ile Maurice: «Tonn laké, Sat» - Menaces, interférences et l'ombre d'une vengeance

Un enregistrement vocal, désormais surnommé «TONN LAKÉ, SAT», a enflammé les réseaux sociaux et YouTube lundi soir. Daté du 11 au 12 novembre 2024, cet audio circule massivement et fait déjà polémique.

La bande sonore met en scène une voix attribuée à Tevin Sithanen, fils de Rama Sithanen, gouverneur de la BoM, dialoguant dans un appel WhatsApp avec Aditi Boolell et Stéphane Adam, directeur de Menlo Park, tous deux au coeur de l'affaire Pulse Analytics, société soupçonnée d'avoir soutiré Rs 45 millions à la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Le ton de l'échange, émaillé d'insultes et de propos crus, révèle des affirmations troublantes du fils du gouverneur, telles que : «Nou ki kontrol partou aster»,«MIC dan nou lame » , ou encore «Dad pou monn fini dir». À plusieurs reprises, la voix de Tevin Sithanen s'en prend personnellement à ses interlocuteurs. Ce dernier, via ses conseillers juridiques, qui ont émis un communiqué menaçant, hier, nie que ce soit lui... Juste après, l'audio est ressorti sur les réseaux, avec la vidéo de l'écran du téléphone de Stéphane Adam et les noms des membres de l'appel de groupe.

«Une vengeance personnelle»

Pourquoi autant d'amertume envers Stéphane Adam ? Dans ses récentes déclarations, Stéphane Adam affirme que Rama Sithanen a exécuté les menaces proférées par son fils Tevin. Selon lui, trois jours seulement après sa nomination comme gouverneur, la première priorité de Rama Sithanen fut de déposer une plainte contre Menlo Park - sans enquête préalable. Adam estime qu'il s'agit là d'un acte de représailles, révélateur d'une «vengeance personnelle».

Viendra-t-il avec un nouvel affidavit pour expliquer pourquoi leurs relations se sont envenimées ? Y avait-il un agreement au niveau du prêt Menlo Park qui reste dans l'ombre ? Il promet d'expliquer en détail le comment du pourquoi de cette démarche dans les jours à venir.

Un trio au coeur d'un même cercle

Derrière cette conversation enregistrée, c'est tout un réseau de relations personnelles et professionnelles qui apparaît. Aditi Boolell et Stéphane Adam : amis de longue date, ils ont dirigé ensemble Menlo Park et partagent des liens d'amitié anciens, notamment via le Gymkhana Club, où ils fréquentent le même cercle.

L'homme d'affaires affirme être victime d'une vengeance personnelle et répond aux accusations du gouverneur de la BoM.

L'ancienne dirigeante de Menlo Park, citée dans la bande sonore, évoque ses liens professionnels et personnels au coeur de l'affaire.

Aditi Boolell et Tevin Sithanen : leurs rapports sont plus distants. Tous deux se connaissent dans le cadre professionnel, mais n'ont jamais affiché de proximité particulière en dehors, nous dira Stéphane Adam.

La réunion du 19 octobre

La présence de Stéphane Adam lors de la réunion du 19 octobre fut confirmée par ce dernier, mais aussi par Rama Sithanen. Pourtant, le gouverneur de la BoM a tenté de minimiser l'importance de ce lien : «Mo pas konn li ditou. Mo'nn zwenn li de fwa», a-t-il déclaré. Stéphane Adam, au contraire, soutient :«On se connaissait bien».

Cette contradiction alimente désormais les spéculations. Car si les rapports fournis par Pulse Analytics ont bien été utilisés dans la campagne, alors la version officielle d'une relation distante ne tient plus.

Le poids des dénonciations

La diffusion de cet enregistrement conforte également les prises de position de Gérard Sanspeur, qui avait dénoncé à plusieurs reprises les interférences de Tevin Sithanen au sein de la BoM et de la MIC. En entendant Tevin déclarer «MIC dan nou lame» et «nou ki kontrol partou», l'audio apporte un supplément de crédibilité aux accusations de Sanspeur.

Dans le même temps, l'affaire de l'arrestation musclée du journaliste Narain Jasodanand revient au premier plan. Dans l'enregistrement, on entend Tevin Sithanen lancer : «Pou fer aret twa» et «al CID». Or, Jasodanand a bien été interpellé par la Criminal Investigation Division (CID) quelques jours plus tard, provoquant une vague d'indignation à la fois dans l'opinion publique et au sein de la classe politique.

Mise au point du gouverneur de la Banque centrale

Le gouverneur de la BoM, Rama Sithanen, a publié hier une mise au point détaillée concernant l'affaire Menlo Park - qui a débuté il y a plus de neuf mois - et le détournement allégué de Rs 45 millions de la MIC. Ce communiqué a été émis au lendemain de la sortie d'une bande sonore où on entend une voix attribuée à son fils Tevin hurler des jurons et dire «MIC dan nou lame».

Stéphane Adam prend position hier à travers un communiqué de la BoM sur la violence verbale de Tevin Sithanen. «Le gouverneur de la Banque de Maurice a fui ses responsabilités. Le pire c'est qu'il ment car je ne suis pas le propriétaire de Menlo Park, il y a une vingtaine d'actionnaires dans la compagnie.»

Stéphane Adam dit également détenir un e-mail de la MCB avec les comptes de la compagnie contredisant la déclaration du gouverneur de la BoM concernant les Rs 10 millions à l'étranger : «C'est une fausseté, j'ai des documents qui le prouvent. Bientôt there will be a twist dans l'affaire Menlo Park».

Un mail de la MCB atteste qu'aucun transfert de Rs 10 millions n'a été effectué à la date avancée.

Parlement

L'origine de «lake Sat»

L'apparition de la mention «Tonn lake, Sat» - sous forme de jeu de mots - en ouverture de l'animation de la bande-son, attribuée à Tevin Sithanen, fils de Rama Sithanen, en conversation avec Aditi Boolell et Stéphane Adam - a ravivé un souvenir de la session parlementaire du 9 décembre 2008.

L'expression détourne un épisode resté célèbre dans l'hémicycle : Paul Bérenger, alors leader de l'opposition, avait lancé à Rama Sithanen - ministre des Finances de l'époque, sous le gouvernement de l'Alliance sociale dirigée par Navin Ramgoolam - une pique sur sa chevelure : «Seve kouma lake sat», après que ce dernier l'eut traité de «bouffon».

Le terme «lake sat», jugé «unparliamentary» par le speaker, avait valu à Paul Bérenger une expulsion de la Chambre. Ce dernier avait quant à lui maintenu qu'il «n'y avait rien d'unparliamentary».

Messages révélateurs

Un échange WhatsApp entre Tevin Sithanen et Stéphane Adam, daté du 10 octobre 2024, montre l'implication directe de Rama Sithanen avec Pulse Analytics dans la collecte de données électorales. Dans ces échanges, il demande à son fils (qui a bien précisé «from Dad») d'obtenir auprès de Pulse Analytics des analyses précises sur les intentions de vote, selon des critères identitaires. Ces conversations mettent en lumière une collaboration étroite entre père et fils avec Pulse Analytics au coeur de la campagne électorale.