Ile Maurice: Transfert de Rs 800 000 - Le banquier reste en détention

La cour de district de Port-Louis Nord a tranché : Mohammad Shameem Jaunmahomed, 55 ans, manager de la Mauritius Commercial Bank (MCB) ne retrouvera pas la liberté dans l'immédiat. Hier, le magistrat a entériné la position de la Financial Crimes Commission (FCC), qui s'est opposée à sa remise en liberté sous caution. L'accusé demeure ainsi en détention policière jusqu'au 23 septembre, date fixée pour la prochaine audience.

Le banquier est inculpé sous une accusation provisoire de conspiracy, soit entente délictueuse, en vertu de la section 48 de la Financial Crimes Commission Act 2023. L'acte d'accusation, lu en cour par un policier, allègue qu'il a «volontairement, illégalement et criminellement» conclu un accord avec une autre personne afin de commettre un délit de blanchiment d'argent. Les faits remonteraient au 5 septembre, dans les locaux de la MCB à Port-Louis.

Validation suspecte

Selon les enquêteurs de la FCC, Mohammad Shameem Jaunmahomed aurait validé le transfert d'une somme de Rs 800 000 depuis le compte d'Allysaheb Jagai, fils du surintendant de police (SP) Ashik Jagai. Ce dernier, rappelons-le, est actuellement lui-même en détention dans le cadre d'une série d'enquêtes ouvertes par la FCC. La somme transférée aurait été créditée sur le compte d'un individu identifié comme Fardeen Emrith.

Or, plusieurs irrégularités majeures auraient marqué l'opération. Aucune autorisation écrite du titulaire du compte n'a été produite et les procédures de vérification bancaire connues sous l'appellation Know Your Client (KYC) n'auraient pas été respectées. Ces manquements, qui vont à l'encontre des normes de diligence imposées aux institutions financières, renforcent les soupçons des enquêteurs, lesquels estiment que les fonds pourraient provenir d'activités illicites.

C'est lundi soir que la FCC a procédé à l'interpellation du manager bancaire, après avoir réuni plusieurs éléments de preuve. Suite à une perquisition à son domicile, il a été interrogé under warning et a été confronté à certains documents bancaires relatifs à la transaction. La FCC soupçonne une entente avec le SP Ashik Jagai, visant à déplacer ou dissimuler des fonds en dehors de tout cadre légal.

Réaction de la MCB

Lors de l'audience de ce mardi, le représentant du parquet, agissant pour le compte de la FCC, a objecté à toute demande de remise en liberté, invoquant le risque d'entrave à l'enquête et la gravité des faits reprochés. Le magistrat a donné raison à la commission et a reconduit l'accusé en cellule.

Dans un communiqué publié ce mardi 16 septembre, la MCB a confirmé avoir pris connaissance de l'affaire par voie de presse. La banque souligne qu'elle «collabore et continuera de collaborer pleinement avec les autorités compétentes » et réaffirme sa disponibilité à fournir tout complément d'assistance jugé nécessaire. L'institution précise qu'elle suit attentivement l'évolution du dossier, sans toutefois commenter davantage sur l'implication présumée de son employé.

La FCC poursuit ses investigations pour déterminer l'ampleur réelle du complot présumé, identifier d'éventuelles complicités supplémentaires et retracer l'origine des fonds. D'ici au 23 septembre, date de la prochaine comparution de Shameem Jaunmahomed, les enquêteurs comptent approfondir leurs recoupements et examiner de près les procédures internes de la MCB concernant ce cas.