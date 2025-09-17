Ile Maurice: Un homme de 22 ans dépose une plainte pour torture

Un grave cas de séquestration et de violences a été rapporté à la police du Nord, mettant en lumière des pratiques choquantes et inhumaines. Un jeune peintre de 22 ans, domicilié à Petite-Pointe aux-Piments, affirme avoir été enlevé, agressé et torturé par plusieurs individus samedi dernier, en pleine journée.

Selon sa plainte à la police, l'incident s'est produit le samedi 13 septembre vers 16 h 45 alors qu'il marchait le long de la route royale à Petite-Pointe-aux-Piments, à hauteur du terrain de football. Le jeune homme explique avoir été intercepté par une voiture et une motocyclette. L'un des occupants l'aurait saisi par le cou et contraint à monter de force dans le véhicule.

Les ravisseurs auraient ensuite conduit leur victime vers une zone isolée, en bordure de route, à proximité de Triolet. Là, ils l'auraient questionné sur des stupéfiants prétendument dissimulés sur le terrain de football. Soupçonné à tort d'avoir volé ces substances, il aurait alors été soumis à des sévices d'une rare cruauté.

La victime affirme que ses mains et ses jambes ont été ligotées avec du fil de nylon avant que l'un des agresseurs ne lui arrache les ongles des pieds à l'aide d'une pince. Selon ses dires, neuf de ses dix ongles auraient été brutalement retirés, le laissant dans un état de douleur et de saignement intense.

Toujours selon sa plainte, de l'alcool aurait ensuite été appliqué sur ses plaies ouvertes. Après plusieurs minutes de calvaire, il aurait été déposé en bord de route, affaibli et souffrant, avant de perdre connaissance. Revenu à lui, il serait parvenu à rejoindre son domicile pour soigner ses blessures. Le lendemain, il s'est présenté au poste de police pour consigner officiellement sa plainte et a été orienté vers un traitement médical.

Le jeune homme assure pouvoir reconnaître ses agresseurs. L'enquête policière est en cours afin de vérifier ses allégations, établir les circonstances exactes des faits et identifier toutes les personnes impliquées.

Ce témoignage soulève un possible règlement de comptes lié au trafic de drogue. Les autorités affirment traiter ce dossier avec le plus grand sérieux.