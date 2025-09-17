Le secrétaire général des Nations Unies a fait partir son courrier mardi 16 septembre auprès des États membres. Il y expose les différentes mesures prescrites afin de réaliser plus de 500 millions de dollars de réductions sur le prochain projet de budget des Nations unies. De nombreuses conséquences sont à prévoir, même si des États africains et en voie de développement devraient être épargnés des principales économies.

Dans deux lettres rendues publiques mardi, Antonio Guterres a annoncé aux États membres et au personnel de l'ONU une réduction de « plus de 15 % du budget régulier », soit environ 500 millions de dollars, et la suppression d'environ 19 % des postes financés par cette partie du budget. Les comptes d'appui aux opérations de maintien de la paix sont également soumis à des réductions.

Des mesures de réorganisation des services sont également présentées dans le cadre des mesures de réformes de l'UN80, par exemple le regroupement du service paie de l'organisation à New York, Entebbe et Nairobi. Deux immeubles en location à New York seront également libérés.

Parmi les postes budgétaires qui ne devraient pas être touchés figurent les programmes d'appuis directs aux États membres, en particulier les moins avancés, sans littoral, et les petits États insulaires. Les actions de plaidoyer en faveur du développement de l'Afrique sont également préservées.

« Des réductions de cette ampleur nécessiteront des compromis »

Au contraire, les programmes de coopération technique dont le but est d'améliorer les capacités des pays sera, lui, accru. « Peu de coupes auront lieu dans les hauts postes de direction » pointe un analyste du secteur, s'inquiétant d'un automne à venir « mouvementé ».

Dans son courrier, Antonio Guterres reconnait des choix difficiles à faire et alerte que « des réductions de cette ampleur nécessiteront des compromis ».