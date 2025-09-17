Afrique de l'Ouest: Un pêcheur sauve 112 migrants d'une embarcation à la dérive partie de Gambie

17 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Au Sénégal, une pirogue remplie de migrants en partance pour l'Europe a été secourue au large des côtes dakaroises mardi 16 septembre. Alors que son capitaine avait abandonné les passagers à la dérive, un pêcheur sénégalais a repéré l'embarcation et donné l'alerte.

C'est un pêcheur sénégalais, Moussa Diallo, qui a remarqué la pirogue à la dérive à une dizaine de kilomètres des côtes alors qu'il était sorti pêcher. L'embarcation pleine de passagers n'avait plus de moteur. Selon lui, le capitaine avait quitté le bateau, abandonnant une centaine de personnes à son bord.

Moussa Diallo a alerté un autre pêcheur qui fait le lien avec la gendarmerie. Rapidement, la marine est venue à la rescousse des passagers éprouvés. La pirogue a ensuite été escortée jusqu'à la plage de Ouakam, à Dakar. Les 112 passagers interpellés sont sains et saufs, mais épuisés. L'un d'entre eux a été hospitalisé.

Un des passagers a expliqué qu'ils venaient de la Gambie voisine et étaient partis il y a cinq jours pour tenter de rejoindre les Îles Canaries. Selon des témoins rencontrés sur place, quelques personnes, dont des femmes, ont réussi à s'enfuir avant d'être interpellées par la gendarmerie. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.

Une traversée prisée

Il y a toujours beaucoup de départs des côtes de la région depuis le début de l'année. La traversée reste très prisée par les candidats ouest-africains à l'exil, malgré les dangers. Depuis janvier, les arrivées ont nettement reculé aux Canaries : 12 000 personnes environ contre plus de 26 000 à la même période l'an dernier. En cause : des contrôles renforcés au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc.

En conséquence, les flux migratoires changent d'itinéraire. Désormais, les départs de pirogues vers le sol espagnol se font davantage au sud, depuis la Guinée et la Gambie. Et sur les côtes sénégalaises, la situation reste tendue. Malgré la fin de l'accord de pêche avec l'Union européenne, la ressource est rare et de nombreux pêcheurs disent ne plus pouvoir vivre de leur métier.

Ce mercredi à Ouakam, l'un d'eux expliquait qu'il reprendrait la mer vers l'Europe dès qu'il en aurait l'occasion, malgré les risques.

