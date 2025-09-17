Congo-Brazzaville: Diables rouges A' - Joueurs et staff technique encouragés par la Fécofoot

Les Diables rouges A' ont quitté la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) au terme de la phase de groupes. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) qui a reçu les joueurs et le staff technique le 17 septembre, les a encouragés à faire mieux lors des prochaines compétitions.

Les résultats de l'équipe nationale A' n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les poulains de Barthélémy Ngatsono n'ont pas sur se mettre à leur place et se qualifier pour les quarts de finale du Chan. Le onze national a terminé dernier de son groupe à cause de sa défaite 0-2 contre le Nigeria, lors de la troisième journée de la phase de groupes. Bien avant ce match crucial, les Diables rouges avaient tenu en échec le Soudan et le Sénégal , les deux futurs demi-finalistes sur des scores de parité d'un but partout.

Dans l'ensemble, l'équipe n'a pas démérité mais a laissé un goût d'inachevé. « Vous commencez bien vos matches mais vous les terminez très mal », a rappelé le président de la Fécofoot, invitant les joueurs à donner plus puisqu'aujourd'hui, le Chan est devenu la compétition la plus relévée du continent après la Coupe d'Afrique des nations.

Mais le contexte dans lequel le Congo a préparé cette compétition a incontestablement eu raison de sa performance. Sans de véritable matches tests, la préparation n'a pas été à la hauteur.

« Vous avez abordé cette compétition dans le contexte difficile. Il y a eu trois étapes cruciales : votre qualification sur le terrain, votre élimination sur le papier et votre requalification sur papier », a souligné Jean Guy Blaise Mayolas.

Le président de la Fécofoot a donné, par ailleurs, quelques conseils aux joueurs qui le plus souvent ne font pas le bon choix pour la suite de leur carrière. « Les vrais problèmes que nous avons, c'est aussi vous les athlètes. Tout le monde veut aller à Oman. Je n'ai vu un joueur congolais qui a réussi en empruntant cette voie. Chercher un bon club pour sortir dignement du pays », a-t-il suggéré en présence des secretaires généraux des clubs de Ligue 1 auxquels appartiennent ces joueurs.