Congo-Brazzaville: Lékoumou - Des kits scolaires à la disposition des élèves de Moukanda

17 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, les élèves de l'école primaire de Moukanda à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, ont reçu des kits scolaires de la part du conseiller municipal, Gaël Mahoungou. Un total de plus de deux cents apprenants du CP1 au CM2.

« Le geste que nous saluons est un soulagement pour les parents qui sont financièrement en difficulté », a indiqué le président de l'Association des parents d'élèves de cette école, Innocent Etouni Vondo.

En dehors du don fait aux élèves, Gaël Mahoungou a engagé les travaux de réhabilitation de l'école primaire de Moukanda qui devraient s'achever avant le 1er octobre, jour de la rentrée scolaire. « C'est une manière pour nous de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage qui ont un impact sur les performances scolaires des élèves », a souligné le conseiller municipal.

