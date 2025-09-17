Afrique Centrale: Un webinaire pour une plongée dans l'univers de la Génération Z

Le cabinet Target s'apprête à dévoiler les résultats d'une étude exhaustive sur la Génération Z en Afrique centrale, ce 18 septembre, lors d'un webinaire. Cet événement promet de fournir des insights précieux sur les habitudes, les opinions et les comportements des jeunes de la sous-région Afrique centrale, un groupe démographique aux enjeux cruciaux pour l'avenir du marché africain.

Reconnu pour sa spécialisation en études de marché et en stratégies de marketing, le cabinet Target Sarl présentera un webinaire consacré à la Génération Z. Cette tranche d'âge, englobant les jeunes nés entre 1997 et 2012, constitue environ un tiers de la population de l'Afrique centrale, représentant ainsi un potentiel de marché immense. Toutefois, les données concernant cette génération sont souvent fragmentées, rendant difficile une compréhension approfondie de leurs comportements et attentes.

Au cours de ce webinaire, ce cabinet d'experts présent dans les deux Congo et les autres pays de la région va partager les résultats d'une étude approfondie menée en ligne dans sept pays de la région - Burundi, Cameroun, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo (RDC), République centrafricaine (RCA) et Tchad. Réalisée entre le 12 et le 14 juillet dernier, cette étude vise à cerner le quotidien des jeunes, leur utilisation des réseaux sociaux, l'influence des créateurs de contenu, ainsi que leurs pratiques d'achat et de divertissement.

Parmi les intervenants, Serge Mumbu, general manager de Target Sarl, et Merveille Ingila, research executive, auront la tâche de détailler et d'analyser les conclusions de l'étude. L'objectif principal de ce webinaire est d'offrir une compréhension enrichie des activités journalières et des habitudes des jeunes de la Génération Z, ainsi que d'identifier les facteurs qui influencent leurs décisions. « Ce webinaire est prévu ce jeudi, de 15h à 16h. Le lien pour s'inscrire est : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IyjEeUoFR26ETk63TWeRIA », précise le cabinet. Ces informations s'avèrent cruciales pour les acteurs clés tels que les entreprises, les médias, les agences de recherche et les organismes politiques, qui cherchent à mieux cerner cette jeunesse dynamique et connectée.

Créé en 2011, le cabinet Target est présent dans plusieurs marchés africains (RDC, Gabon, Rwanda, Tchad, Burundi, Ouganda, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, RCA,...). Le webinaire constitue donc une occasion unique pour les parties intéressées d'accéder à des données concrètes et de dialoguer sur un sujet d'une importance capitale pour le développement socio-économique de l'Afrique centrale.