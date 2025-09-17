interview

Aditi Boolell, consultante de Menlo Park, a dû faire face à des propos injurieux et agressifs de la part de Tevin Sithanen. Les attaques verbales, parfois personnelles et humiliantes, ont marqué le ton de la conversation. Malgré cela, Aditi a choisi de garder son calme et de répondre avec dignité, en privilégiant la clarté et le professionnalisme.

Comment êtes-vous intervenue dans la conversation entre Tevin Sithanen et Stéphane Adam ?

Je suis arrivée en plein milieu d'un appel groupé de WhatsApp. Tevin et Stéphane étaient déjà en train de discuter quand on m'a ajoutée. Je suis tombée sur la scène en direct, sans préparation.

À quel moment cette conversation a-t-elle eu lieu et quel en était le contexte ?

C'était pendant la période de crise liée à l'affaire Menlo Park et Pulse Analytics, environ trois semaines avant les élections. L'atmosphère était tendue et politisée et les médias nous tombaient dessus.

Qu'avez-vous entendu au sujet du comportement de Tevin ?

Je ne savais pas que Tevin menaçait déjà Stéphane ni qu'il tenait des propos insultants à son encontre (il l'a traité de chatwa dans la discussion). Son ton était agressif et il s'en est pris verbalement à Stéphane.

Quelle est votre relation professionnelle avec Tevin et Stéphane ?

Avec Tevin, il n'y a pas de relation professionnelle. Avec Stéphane, j'ai une relation professionnelle qui date de quatre ans.

Quel rôle jouez-vous par rapport à Pulse Analytics et Menlo Park ?

J'étais consultante - je n'étais pas impliquée comme propriétaire ou porteuse du projet Pulse Analytics. Pulse Analytics est la conception de Stéphane, un produit/brand distinct. Menlo Park avait son propre board et des actionnaires différents ; ce sont deux entités séparées.

Pourquoi ne compreniezvous pas l'acharnement contre Pulse Analytics ?

Parce que l'acharnement semblait mélanger deux choses distinctes : Pulse Analytics (le produit créé par Stéphane) et Menlo Park (une autre structure). Tevin faisait un amalgame injustifié entre les deux, alors qu'il savait que ce n'étaient pas la même chose.

Avez-vous été menacée personnellement pendant la conversation ?

On m'a insultée et visée par des propos déplacés. On m'a aussi tenu des propos agressifs - c'était très personnel. Mais je n'ai pas cherché à répondre sur le même ton.

Craignez-vous des conséquences institutionnelles (arrestation, enquête) ?

Dans ma tête je me suis dit que nous avons suivi toutes les procédures de la MIC pour le prêt de Menlo Park. J'estime que, légalement, il est difficile de venir nous arrêter si tout est en ordre. Nous avons respecté les procédures.

Comment réagissez-vous au caractère personnel et politique de cette attaque ?

C'était très personnel et teinté de convictions politiques. Pour autant, je n'ai pas voulu descendre au même niveau pour me venger. Quand quelqu'un est déjà au plus bas, je ne cherche pas à l'enfoncer davantage.

Pourquoi pensez-vous que Tevin s'est retourné ainsi contre Stéphane, alors qu'il l'admirait auparavant ?

C'est incompréhensible pour moi. Je ne connais pas la relation personnelle de Stéphane et Tevin. On m'a fait comprendre que pendant la campagne électorale, il y avait une bonne entente entre les deux, qui était reliée au projet de Pulse Analytics.

Que voulez-vous dire au sujet de la bande sonore qui circule ?

Je ne demanderai pas qu'on «mette la pendule à l'heure» et de ne pas régler cela de façon expéditive au sein des institutions. Mais je rappelle que chacun doit répondre de ses responsabilités. Ce n'est pas une affaire qui doit ternir une réputation individuelle seulement ; il s'agit aussi de préserver la réputation de Maurice. Il faut ranger les choses dans l'ordre et que chacun assume ses actes.

Un dernier mot sur l'ensemble de l'épisode ?

Je ne suis ni totalement impliquée, ni à la recherche d'une revanche personnelle. Mon rôle est professionnel, j'ai agi en tant que consultante. Malgré les attaques et les outrages, je préfère garder ma dignité et laisser la justice et les procédures suivre leur cours.