Ile Maurice: Quatre faux prêtres indiens arrêtés après avoir dépouillé une octogénaire

Quatre ressortissants indiens, arrivés à Maurice le mois dernier avec un visa touristique, ont été arrêtés mardi 16 septembre à Rose-Hill. Ils sont soupçonnés d'avoir orchestré une série d'escroqueries en se faisant passer pour des prêtres ou des astrologues.

L'opération policière a été montée sur la base d'informations jugées crédibles et menée par le Detective police constable (DPC) Jeehul, assisté du DPC Sunnassee et du DPC Jodhee, sous la supervision du DI Runglall et du Deputy Assistant Superintendent of Police Callychurn de la Criminal Investigation Division (CID) de Chemin-Grenier.

Avec la collaboration du propriétaire de la maison d'hôtes, les enquêteurs ont eu accès aux chambres occupées par les suspects. Lors de la perquisition, ils ont interpellé Singh Avtar, Singh Sukhbir, Singh Mani et Singh Prince. Dans leurs affaires, la police a saisi une somme de 5 090 euros, 12 000 roupies ainsi que des bijoux estimés à environ Rs 450 000, laissant penser qu'ils auraient fait d'autres victimes sur l'île.

Les objets de valeur et l'argent confisqués par la police, soupçonnés de provenir d'escroqueries.

L'affaire a éclaté après qu'une habitante de Chemin-Grenier a rapporté avoir été dupée par deux hommes. Se présentant à son domicile comme des prêtres, ils lui ont affirmé qu'elle était victime d'un mauvais sort et qu'elle devait leur remettre ses biens de valeur pour lever le maléfice.

Craignant pour sa sécurité, l'octogénaire leur a finalement remis une chaîne en or avec pendentif en forme de diamant, une paire de boucles d'oreilles (jumki) ainsi qu'une autre paire, pour une valeur totale estimée à Rs 115 000, qu'elle avait soigneusement placés dans un récipient en cuivre à la demande des Indiens.

Les enquêteurs soupçonnent que les quatre hommes sillonnaient déjà le territoire à la recherche de nouvelles proies, en particulier des personnes âgées. La police invite toute personne ayant été approchée par des individus se présentant comme prêtres ou astrologues à se manifester afin d'aider à l'enquête.

Les suspects ont été conduits, avec les pièces à conviction, aux locaux du CID de Chemin-Grenier pour la suite des investigations.