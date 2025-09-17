Ile Maurice: Un éducateur victime d'une cyberextorsion

17 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

La vague de cyberextorsion continue de faire des victimes dans l'île. Cette fois, c'est un éducateur d'une école primaire de la région centre qui est tombé dans le piège. Tout a commencé lorsqu'il a navigué sur une plateforme en ligne, en août dernier, et s'est retrouvé confronté à un site à caractère pornographique.

Après avoir établi un premier contact par messagerie, il aurait commencé à recevoir, samedi soir, une série de messages menaçants d'un individu se présentant comme détenteur de captures d'écran de leurs échanges. Ce dernier aurait menacé de publier ces informations sur les réseaux sociaux afin de ternir sa réputation et sa vie familiale.

Pris de panique, l'éducateur aurait cédé à la pression et transféré une somme de Rs 8 000 par le biais d'une transaction bancaire via mobile, suivie peu après d'un second versement de Rs 1 000. Mais les intimidations ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain, l'homme a continué à recevoir des messages à caractère insultant et menaçant, le poussant à craindre pour sa sécurité et son image publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, il a pris la décision de porter plainte au poste de police de sa localité, le lundi 15 septembre. Une enquête a depuis été ouverte afin de retracer l'origine de ces messages et identifier l'auteur des menaces.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.