Ile Maurice: Un éducateur victime d'une cyberextorsion

La vague de cyberextorsion continue de faire des victimes dans l'île. Cette fois, c'est un éducateur d'une école primaire de la région centre qui est tombé dans le piège. Tout a commencé lorsqu'il a navigué sur une plateforme en ligne, en août dernier, et s'est retrouvé confronté à un site à caractère pornographique.

Après avoir établi un premier contact par messagerie, il aurait commencé à recevoir, samedi soir, une série de messages menaçants d'un individu se présentant comme détenteur de captures d'écran de leurs échanges. Ce dernier aurait menacé de publier ces informations sur les réseaux sociaux afin de ternir sa réputation et sa vie familiale.

Pris de panique, l'éducateur aurait cédé à la pression et transféré une somme de Rs 8 000 par le biais d'une transaction bancaire via mobile, suivie peu après d'un second versement de Rs 1 000. Mais les intimidations ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain, l'homme a continué à recevoir des messages à caractère insultant et menaçant, le poussant à craindre pour sa sécurité et son image publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, il a pris la décision de porter plainte au poste de police de sa localité, le lundi 15 septembre. Une enquête a depuis été ouverte afin de retracer l'origine de ces messages et identifier l'auteur des menaces.