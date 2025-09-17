Ile Maurice: La FCC intensifie ses opérations - Plusieurs saisies en millions en 2025

Une session de formation a lieu du 15 au 19 septembre sur le Financial Investigations and Assets Recovery, organisée au Holiday Inn de Mon-Trésor, Plaine-Magnien, en collaboration avec l'International Centre for Asset Recovery (ICAR) du Basel Institute on Governance. L'atelier réunit 25 participants issus de la Financial Crimes Commission (FCC) et d'autres autorités telles que la Mauritius Revenue Authority (MRA), la Financial Intelligence Unit (FIU) et la Financial Services Commission (FSC), ainsi que des experts internationaux de l'ICAR.

Le directeur par intérim de la FCC, Titrudeo Dawoodarry, a souligné que l'Asset Recovery ne se limite pas à la saisie de biens, mais qu'elle vise également à restituer les richesses à la société, maximisant l'impact des poursuites et dissuadant les criminels. L'événement s'est déroulé en présence de partenaires tels que : Paul Brummell, haut-commissaire britannique à Maurice, Tom Green, conseiller en lutte contre le financement illicite pour Maurice et les Seychelles, et les membres de l'ICAR, Tom Walugembe, Emmanuel Mringo et Alexandru Donciu.

En 2025, la Financial Crimes Commission (FCC) a saisi et confisqué plusieurs millions de biens, illustrant la montée en puissance de ses opérations contre la criminalité financière à Maurice. Depuis janvier 2025, les opérations de la FCC ont permis des saisies pénales (criminal attachments), des saisies civiles (civil attachments), des ordres de saisie en cours au tribunal et des ordres de saisie obtenus pour yachts, terrains et bâtiments.

Le directeur par intérim de la FCC a souligné la détermination de l'institution à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Il a rappelé qu'au 5 septembre, une opération ciblée à Tranquebar, Port-Louis, avait permis la saisie de biens appartenant à Wendip Appaya, pour une valeur estimée à plus de Rs 100 millions, incluant mobilier, véhicules et lopins de terre.

«L'Asset Recovery n'est pas le travail d'une seule agence. Son succès dépend fondamentalement d'une collaboration nationale fluide. À ce titre, la FCC travaille en étroite collaboration avec les membres du National Coordination Committee, établi en vertu de la FCC Act 2023. Ces partenaires clés comprennent la police de Maurice, la FIU, la FSC, la MRA, le bureau du Directeur des poursuites publiques, le bureau de l'Attorney General et la Gambling Regulatory Authority.»

La session de formation s'est tenue du 15 au 19 septembre à Plaine-Magnien, avec, entre autres, 25 participants issus de la FCC, sous la direction de Titrudeo Dawoodarry (à dr.).

Ces actions et cette formation démontrent la capacité de la FCC à gérer des enquêtes financières complexes, à récupérer des actifs et à protéger l'économie nationale, tout en renforçant la coopération inter-agences et internationale.