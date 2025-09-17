Ethiopie: Le Premier ministre Abiy dévoile son quatrième livre 'Medemer State' lors d'une cérémonie historique

Addis Ababa — Medemer State", le quatrième et dernier livre du Premier ministre Abiy Ahmed, a été dévoilé hier soir lors d'une cérémonie historique, marquant un moment décisif dans l'avancement et la consolidation de la philosophie Medemer (synergie).

La cérémonie a été marquée par la présence de l'auteur lui-même, le Premier ministre Abiy Ahmed, aux côtés du président Taye Atsekeslassie, de hauts responsables gouvernementaux, d'officiers militaires de haut rang et de représentants de divers segments de la société.

Ce livre, Medemer State, présente la philosophie Medemer comme un modèle de gouvernance raffiné et largement adopté, qui façonne la vision nationale de l'Éthiopie et inspire la confiance du public, a-t-on appris.

Lors du lancement du livre, le Premier ministre Abiy a souligné que l'État Medemer envisageait la construction d'un avenir meilleur, fermement ancré dans les réalités d'aujourd'hui.

Il a souligné que le livre aborde la question cruciale de savoir pourquoi l'Éthiopie reste pauvre et propose une solution claire et réalisable ainsi qu'une feuille de route pour accélérer les progrès.

Le Premier ministre Abiy a ajouté que Medemer State présente des solutions qui définissent clairement la destination de l'Éthiopie, soulignant que le livre ne se contente pas d'envisager la prospérité du pays, mais qu'il trace activement la voie à suivre pour y parvenir.

Il a souligné que l'objectif ultime est de construire une nation qui ne se contente pas d'imiter les autres, mais qui s'impose comme un modèle d'excellence - une vision qui porte déjà ses fruits.

Mettant en avant les récentes réussites de l'Éthiopie, notamment l'inauguration du Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) et l'initiative "Green Legacy", il a souligné que ces succès démontrent la capacité du pays à réaliser ses ambitions.

Le Premier ministre a également souligné la nécessité de créer un système qui englobe tous les Éthiopiens, non pas en adoptant une pensée uniforme, mais en unissant les efforts en vue d'une vision nationale commune.

Dans ce contexte, il a décrit la philosophie Medemer comme le remède parfait aux fractures du passé de l'Éthiopie.