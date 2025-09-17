Ethiopie: Les habitants de la région d'Oromia se réjouissent de l'inauguration de la GERD

Addis Ababa — Les habitants de la région d'Oromia ont organisé des rassemblements publics pour exprimer leur joie à l'occasion de l'inauguration du Grand aréage de la renaissance éthiopienne (GERD).

L'Éthiopie a inauguré son projet phare national, le GERD, la semaine dernière en présence de dirigeants d'Afrique et des Caraïbes.

À la suite de l'inauguration du GERD, les Éthiopiens de tous les États régionaux expriment leur enthousiasme lors de grands rassemblements.

Aujourd'hui, des rassemblements publics sont organisés dans plusieurs villes de l'État régional d'Oromia sur le thème "Nous y sommes parvenus ensemble".

Lors des rassemblements organisés dans la ville d'Assela, le vice-président de l'État régional d'Oromia, Awelu Abdi, a déclaré : "Nous nous efforcerons de reproduire le succès obtenu avec le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne dans d'autres initiatives de paix et de développement en unissant la communauté.

M. Awelu a souligné que les habitants de la région ont toujours soutenu la réussite du GERD en achetant des obligations et en faisant divers dons.

Le vice-président a confirmé les efforts constants du gouvernement pour reproduire les résultats obtenus grâce à la DIRD dans le cadre d'autres initiatives de développement axées sur l'établissement d'une paix durable, la stabilisation du coût de la vie et l'amélioration de la prestation de services grâce à la coordination de la population régionale.

Il a également mentionné les initiatives permanentes du gouvernement pour aider ceux qui choisissent la voie de la paix à retrouver une vie normale, garantissant ainsi une paix durable dans la région.

En outre, il a déclaré que le gouvernement régional continuerait à renforcer les mesures d'application de la loi à l'encontre des individus qui n'ont pas choisi la voie de la paix, permettant ainsi à la population de se concentrer sur les efforts de développement et d'atteindre une paix durable.