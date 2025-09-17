Afrique: Le méga-aéroport international d'Éthiopie va transformer la connectivité et l'intégration du continent

Addis Ababa — Le nouvel aéroport international d'Ethiopian Airlines, qui sera construit dans la ville de Bishoftu, est un catalyseur stratégique pour la connectivité, l'intégration régionale et la transformation socio-économique, a déclaré le ministre des finances, M. Ahmed.

Le groupe Ethiopian Airlines réunit un groupe diversifié de parties prenantes dans le cadre d'une présentation de deux jours du projet d'aéroport de Bishoftu.

L'événement, qui vise à présenter la structure, la stratégie de financement et le cadre de répartition des risques, y compris les rôles prévus pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC), aux parties prenantes potentielles, s'est ouvert en présence du ministre éthiopien des finances Ahmed Shide, du PDG d'Ethiopian Airlines Group Mesfin Tasew et de cadres, de représentants de diverses institutions financières, d'entrepreneurs, de fournisseurs, d'investisseurs et d'autres.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des finances Ahmed Shide a déclaré que le projet est une vision nationale de l'infrastructure qui sert de pierre angulaire à l'avenir de l'aviation éthiopienne, fondée sur l'ambition économique, la connectivité mondiale et le développement durable.

Le projet est plus qu'un simple centre de transport ; c'est un catalyseur stratégique pour la connectivité, le commerce régional, le tourisme, l'intégration continentale et la transformation socio-économique, a-t-il noté.

Stratégiquement situé à Bishoftu, au sud-est d'Addis-Abeba, l'aéroport sera l'un des plus grands d'Afrique une fois achevé, a souligné M. Ahmed.

Il permettra également de désengorger l'aéroport international de Bole et de faire de l'Éthiopie une plaque tournante de l'aviation en Afrique et au-delà.

Le ministre des finances a ajouté qu'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliera les deux aéroports, garantissant des transferts en douceur, une résilience opérationnelle et un service ininterrompu, réaffirmant ainsi le rôle de l'Éthiopie en tant que première plaque tournante de l'aviation en Afrique.

Étant donné que l'Afrique connaît une renaissance de la demande en matière d'aviation, l'IATA prévoyant que le trafic aérien de passagers doublera au cours des 15 prochaines années, le projet est à la fois opportun et finançable, a-t-il souligné.

Grâce à sa position centrale et à son transporteur national performant, Ethiopian Airlines est bien placée pour tirer parti de cette croissance, a-t-il ajouté, soulignant que le projet ne se limite pas à la construction d'un aéroport ; il s'agit de libérer le potentiel économique de l'Afrique grâce à l'infrastructure, à la connectivité et à l'innovation.

Ce projet n'est pas seulement une priorité pour l'Éthiopie, c'est une étape importante pour l'Afrique qui reflète la confiance dans le développement futur du continent, a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré que le mégaprojet d'aéroport est conçu pour créer un aéroport de classe mondiale, avec un engagement clair en faveur de la durabilité environnementale, adhérant aux normes les plus élevées du développement responsable.

La réalisation de projets audacieux, ambitieux et transformateurs n'est pas une nouveauté pour l'Éthiopie, a-t-il déclaré, citant le Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) récemment inauguré et construit au prix d'immenses sacrifices et d'une grande détermination.

Déclarant que le projet de méga aéroport ne partait pas de zéro, il a souligné qu'il s'appuyait sur l'excellence opérationnelle d'Ethiopian Airlines et sur la forte volonté politique du gouvernement éthiopien pour assurer son succès.

Pour sa part, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a expliqué qu'au cours des deux dernières années, Ethiopian Airlines a réalisé d'importants préparatifs pour commencer la construction du nouvel aéroport, en franchissant plusieurs étapes clés telles que la sécurisation des terres désignées pour le projet, la réinstallation des agriculteurs déplacés et la mise en place de moyens de subsistance, qui devraient être achevées d'ici la fin du mois.

En outre, elle a mis en place une équipe de gestion de projet et un bureau dédiés, parmi lesquels la Banque africaine de développement (BAD) en tant qu'arrangeur principal initial mandaté pour le financement, et KPMG en tant que conseiller financier.

Le projet constitue un chapitre important dans le parcours d'Ethiopian Airlines, a déclaré le PDG, soulignant que, après des débuts modestes, la compagnie est devenue la plus grande et la plus rentable d'Afrique, reliant le continent au monde et vice-versa.

Le PDG a fait remarquer qu'Ethiopian est la véritable compagnie aérienne panafricaine qui s'est engagée à jouer un rôle important dans le développement socio-économique du continent africain.

Max Magor Ndiaye, directeur du département Syndication, cofinancement et solutions clients de la Banque africaine de développement, a déclaré que le nouveau projet de méga-aéroport international incarne une vision panafricaine de l'intégration et de la réussite économique mondiale, exprimant ainsi l'engagement de la banque à soutenir et à concrétiser le projet.

"En tant qu'arrangeur principal mandaté, la BAD s'est fermement engagée à travailler avec les partenaires prêteurs pour donner vie à ce projet. Ce mandat s'appuie sur des décennies de partenariat entre la BAD, le gouvernement éthiopien et Ethiopian Airlines ", a-t-il souligné.

"Investir dans un nouveau hub mondial pour Ethiopian Airlines Group, c'est ancrer un actif panafricain qui amènera l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique, accélérera la connectivité intercontinentale intra-africaine pour le commerce et l'investissement, et transformera l'industrie africaine de l'aviation avec des retombées locales, régionales et à travers le continent", a-t-il expliqué.