Tunisie: Le pays ambitionne de devenir une nouvelle place financière à l'échelle arabe

La Tunisie souhaite s'imposer comme une nouvelle place financière à l'échelle régionale et même internationale, a affirmé le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri, lors de l'ouverture de la 49e session des Gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes, organisée pour la première fois à Tunis.

La Tunisie mise sur sa résilience économique

Selon Nouri, la Tunisie a démontré une résilience face aux crises économiques et financières, un atout majeur pour bâtir une stratégie de positionnement sur les marchés financiers régionaux et mondiaux.

Il a insisté sur l'importance de l'intégration financière arabe pour renforcer la stabilité, stimuler la croissance et attirer davantage d'investissements et d'innovations.

Réformes et intégration des marchés financiers arabes

Le gouverneur de la BCT a appelé à des réformes profondes et audacieuses afin d'instaurer la justice financière et garantir une stabilité durable.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les banques centrales arabes, pour mieux résister aux chocs extérieurs et consolider la sécurité monétaire et financière dans un contexte mondial incertain.

La Tunisie, plateforme d'opportunités pour les investisseurs

De son côté, la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, a affirmé que la Tunisie ambitionne de devenir une plateforme financière ouverte aux marchés internationaux, reliant capitaux et opportunités d'investissement.

Elle a souligné que l'économie nationale a récemment connu une amélioration de la croissance, une réduction du déficit budgétaire, une maîtrise de l'inflation et une appréciation du dinar, autant de facteurs ayant contribué à l'amélioration de la notation souveraine de la Tunisie par plusieurs agences internationales.

Les enjeux de la réunion des banques centrales arabes

Le président de la session, Buraie Siddig Ali Ahmed, gouverneur de la Banque Centrale du Soudan, a indiqué que les travaux se concentrent sur le renforcement des capacités des banques centrales arabes face aux crises, l'amélioration de la résilience en cybersécurité du secteur financier, ainsi que la révision des politiques financières et monétaires menée en partenariat avec le Fonds Monétaire International (FMI) et le Fonds monétaire arabe (FMA).