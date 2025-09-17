Tunisie: Détournement partiel de la circulation près du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous

Dans le cadre des travaux de l'élargissement de l'entrée sud de la capitale tranche n°3, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé qu'un détournement partiel de la circulation sera mis en place sur la route régionale n°22, au niveau du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Cette mesure sera appliquée les nuits du mercredi 17 et du jeudi 18 septembre, de 22h00 à 05h00 du matin, afin de poursuivre les travaux de démolition de l'ancien pont enjambant la route régionale 22 à proximité du centre.

Les automobilistes en direction de Tunis pourront tourner à gauche pour emprunter la route menant à Hammamet, qui sera exceptionnellement ouverte dans les deux sens sur environ 100 mètres, avant de tourner à droite pour retrouver la route en direction de Tunis.

Le ministère a appelé l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence, à réduire la vitesse au niveau du chantier et à respecter la signalisation en place.