Tunisie: Aviron - Championnat du monde 2025 - Le pays engagé avec cinq rameurs à Shanghai

Cinq athlètes représenteront la Tunisie au Championnat du monde d'aviron seniors 2025, prévu du 21 au 28 septembre à Shanghai (Chine). L'information a été confirmée par le Directeur Technique de la Fédération tunisienne d'aviron, Fayçal Soula.

Les représentants tunisiens en aviron à Shanghai

La délégation tunisienne sera composée de :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fédi Ben Hamouda : skiff poids lourd

: skiff poids lourd Ghaith Kadri : skiff poids léger

: skiff poids léger Khadija Krimi et Salma Dhaouadi : deux de couple poids léger

: deux de couple poids léger Ahlem Jeddi : para-aviron, catégorie PR1

Ces rameurs porteront haut les couleurs de la Tunisie dans une compétition qui réunit les meilleurs athlètes mondiaux.

Un calendrier riche pour l'aviron tunisien

Outre ce rendez-vous international en Chine, la Tunisie accueillera le 5 octobre 2025 la 16e édition du Tournoi international d'aviron de Tunis, qui se tiendra au plan d'eau international des berges du Lac de Tunis.

Par la suite, les rameurs tunisiens prendront part au Championnat d'Afrique seniors d'aviron (classique, aviron de mer et para-aviron), prévu du 28 octobre au 2 novembre 2025 à Pretoria (Afrique du Sud).

Tunisie aviron : une discipline en plein essor

Avec ces participations internationales et l'organisation de compétitions de haut niveau, la Tunisie confirme sa place montante sur la scène africaine et mondiale de l'aviron. Les résultats de Shanghai seront un indicateur important avant les prochaines échéances continentales.