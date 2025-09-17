Tunisie: Kalaâ El Kbira - Un jeune homme hospitalisé suite à une piqûre de moustique

17 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un jeune homme originaire de la région de Bir El Maleh, à Kalaâ Kebira (gouvernorat de Sousse), a été hospitalisé au service de néphrologie de l'hôpital universitaire de Sahloul. L'incident a été causé par ce que son père a décrit comme une étrange piqûre d'insecte.

Dans une intervention sur les ondes de la radio Jawhara FM, le père a raconté que la semaine dernière, son fils a subi une « morsure et piqûre » qui a provoqué un gonflement. Il s'est d'abord rendu à l'hôpital local où un médecin lui a prescrit des médicaments, mais son état ne s'est pas amélioré. Il a alors consulté un spécialiste qui lui a demandé de faire une analyse.

Le médecin a recontacté la famille pour leur demander de se rendre au service de l'hôpital de Sahloul où le jeune homme a été admis en néphrologie (service des reins).

Les analyses ont révélé que le jeune homme souffrait d'une infection, d'une bactérie dans le sang et d'une rétention de liquides. Une biopsie a également été réalisée sur un petit échantillon de tissu rénal pour des analyses plus approfondies en laboratoire. Les résultats sont attendus dans les deux à trois jours.

Selon le père, l'incident serait lié à l'accumulation de déchets et d'ordures dans la région, ainsi qu'au manque de désinsectisation pour lutter contre les moustiques. Il a appelé les autorités concernées à accorder plus d'attention à l'environnement.

