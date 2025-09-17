Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (6e journée) - CA - Des changements enfin ?

Benzarti sera contraint, après le nul devant le CSS, de revoir la composition de son équipe, notamment au milieu.

Le nul à Radès face au CSS a montré encore une fois que le CA n'a pas trouvé son équilibre. L'équipe a raté sa deuxième mi-temps avec un effondrement physique et mental inexplicable. Avec les mêmes erreurs commises en premier lieu dans la couverture et dans le repli.

Les critiques ont fusé de partout ciblant les joueurs et l'entraîneur qui s'obstine à faire les mêmes choix qui n'ont pas donné satisfaction au passé.

Des changements ? Cette fois, ça devient inévitable avec un match-piège face à la JSO, une équipe accrocheuse. Le milieu de terrain est le compartiment où il y aurait forcément des changements pour donner plus de dynamisme et d'efficacité. Ghaïth Sghaïer devrait être le premier sacrifié.

Saydou Khan a de très fortes chances de commencer le match et prouver de quoi il est capable. Zaâlouni, très faible dans le rôle défensif, risque lui aussi de partir sur le banc et de céder sa place à Bouabid (à degré moindre à Romdhnae qui se trouve prêt physiquement mais à court de rythme).

En défense encore, Shili conservera sa place comme arrière gauche avec un Houssem Ben Ali blessé. Aït Malek et Khadhraoui ? Deux joueurs qui déçoivent, mais on imagine mal Faouzi Benzarti les mettre à l'écart tous les deux, surtout que Mesmari et Srarfi, leurs remplaçants potentiels, n'ont pas montré quelque chose de meilleur ( même si leur temps de jeu était relativement court).

Plus que les noms des joueurs, le CA a besoin d'une autre attitude collective. Et surtout de plus de sérieux et d'abnégation pour mieux profiter des moments forts de l'équipe sur un match. Les problèmes techniques sont toujours là depuis la saison dernière, mais ce qui les aggrave, c'est la distraction et la fragilité des Clubistes dans les moments clés d'un match.

C'est une équipe qui ne sait pas gagner. A part Chaouat, Ali Youssef et Kinzumbi, les autres joueurs calent et n'arrivent pas à réussir malgré les nombreuses occasions. Benzarti doit assumer ses responsabilités, lui qui a pris assez de temps pour mettre sa touche. Pour finir, le poste de gardien de but est encore en ballottage. Yefreni peut retrouver son poste après la prestation moyenne de Chamekh face au CSS.