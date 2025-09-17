Tunisie: Kasserine - Lancement d'un projet pilote pour gérer l'eau de ruissellement

L'association tunisienne Green Kasserine mène un projet pilote pour gérer et utiliser les eaux de ruissellement. En collaboration avec les délégations de l'Éducation et de l'Agriculture, ainsi qu'avec la représentation régionale de l'Environnement, l'association installe des réservoirs pour collecter l'eau de pluie sur les toits.

Ce projet concerne quatre écoles rurales, quatre groupements agricoles et deux coopératives dans les délégations de Tala, Foussana, Sbiba et Sbeïtla. Ces zones, situées au nord du gouvernorat de Kasserine, sont parmi les plus pluvieuses de la région.

Objectifs et mise en œuvre

Selon Sonia Samaâli, présidente de l'association, le projet vise à utiliser l'eau de pluie stockée pendant les périodes de sécheresse pour :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réduire la pression sur les ressources en eaux souterraines.

Rationaliser la consommation d'eau.

Améliorer le rendement de la production agricole.

Et renforcer la capacité des agriculteurs à s'adapter au changement climatique.

Le projet prévoit l'installation de réservoirs de 3 000 litres, de systèmes d'irrigation modernes, et la mise en place d'un programme de sensibilisation pour éduquer les jeunes à la gestion de l'eau.

Financé par l'ambassade de la République tchèque en Tunisie à hauteur de 65 000 dinars, le projet a débuté en avril dernier et devrait s'achever en octobre. Il s'agit d'une première expérience pilote. L'association souhaite l'étendre à l'avenir pour inclure les habitants, en particulier dans les zones rurales isolées où l'eau est rare et les coupures fréquentes.

Pour Sonia Samaâli, ce type d'initiative est essentiel et montre une prise de conscience des défis posés par le changement climatique. Selon elle, la gestion durable des ressources naturelles est une nécessité stratégique pour garantir la sécurité alimentaire et hydrique de la Tunisie et renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis environnementaux croissants.