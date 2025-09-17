Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (6e journée) - CAB - Enchaîner un nouveau succès !

Quand le moral est au beau fixe, tout devient possible...

Les camarades de Aala Dridi accueilleront à... Bir Bouregba l'ASG avec un esprit de gagneurs, voire de conquérants. L'appétit vient en mangeant, a-t-on toujours entendu dire et donc par analogie une victoire appellera une autre. Le staff technique, qui ne manque pas d'expérience pour avoir vécu, par le passé, de pareilles situations en tant que joueurs, n'est pas étranger à ce dynamisme retrouvé au sein de l'ensemble «jaune et noir».

Les Cabistes, guéris donc du complexe des déplacements, feront en sorte de confirmer ce renouveau tout à l'heure contre les Gabésiens de la Zliza. L'entraîneur Chokri Bejaoui et l'adjoint Zied Laâroussi sauront, à n'en point douter, motiver les joueurs à cette occasion.

Sans le buteur Ahmed Amri

La formation cabiste sera privée, cet après-midi, des services de son buteur Ahmed Amri pour suspension. Mais Chokri Bejaoui n'aura certainement pas à se soucier puisque les nouvelles recrues sont venues à temps pour le relayer. Il comptera notamment sur Mbaye en attaque et son compatriote Momar Diop pour pallier cette absence.

C'est ainsi que Guesmi et sûrement Rhimi, qui retrouvera son poste de latéral gauche, alors que Allala et Bougatfa formeront la charnière centrale de la défense. À l'entrejeu, le coach Bejaoui reconduira Allala et Dridi même si celui-ci n'a pas convaincu le week-end dernier face, à l'USBG.

Il évoluera dans ce compartiment aux côtés de Aymen Amri et Cissoko, tous deux progressent de match en match. Devant, Momar Diop et Mabaye, associés à Fellahi, appelé à faire preuve de plus de constance..., quant à Aziz Khlifi, Firas Ben Ottomane, deux belles découvertes, Zied Berrima et Oyed Mideni se tiendront prêts pour un éventuel changement en cours de jeu.