Addis-Abeba — Les habitants de l'État d'Oromia ont célébré avec ferveur l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance à travers de vastes rassemblements populaires.

À l'instar des autres régions du pays, les cités oromiennes ont vibré aujourd'hui sous le thème « Nous y sommes parvenus ensemble », illustrant la fierté collective et l'enthousiasme suscités par ce projet historique.

À Assela, lors d'un grand rassemblement, le vice-président de l'État régional d'Oromia, Awelu Abdi, a souligné que la réussite du Grand barrage doit servir de modèle pour d'autres initiatives de paix et de développement, grâce à l'unité et à la mobilisation communautaire.

Il a rappelé que les habitants d'Oromia avaient toujours contribué activement au barrage par l'achat d'obligations et divers dons.

Le responsable a également affirmé l'engagement du gouvernement régional à reproduire les acquis du Grand barrage dans la stabilisation du coût de la vie, l'amélioration des services publics et la consolidation de la paix.

Il a insisté sur les efforts continus pour réintégrer ceux qui choisissent la voie de la paix et renforcer les mesures contre ceux qui s'y opposent, afin de créer un environnement propice au développement durable.

Enfin, Awelu a annoncé l'intensification de la lutte contre les pratiques commerciales illégales, dans l'objectif de réguler les prix et d'assurer la disponibilité des produits pour la population.