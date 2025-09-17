Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé son dernier ouvrage, « L'État de Medemer », présenté comme une réflexion approfondie sur les réalités actuelles de l'Éthiopie et les voies de solutions possibles.

Selon Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires est-africaines, ce livre dépasse la simple analyse des défis du pays pour proposer des pistes concrètes et prospectives.

La cérémonie de lancement, organisée hier, a réuni le président Taye Atsekeslassie, de hauts responsables gouvernementaux, des officiers supérieurs de l'armée ainsi que des citoyens issus de divers horizons.

Dans son intervention, Getachew Reda a souligné que l'ouvrage constitue un regard lucide sur le passé, le présent et l'avenir du pays, tout en insistant sur la nécessité de corriger les faiblesses structurelles et de préserver les acquis éprouvés.

Il a relevé que le livre rejette la pratique traditionnelle de la politique du « gagnant-perdant », encore trop présente en Éthiopie.

À la place, il propose un modèle de gouvernance inclusif et moderne, favorisant la participation de tous les acteurs à l'édification nationale et à la répartition équitable des bénéfices.

Selon Getachew, les méthodes anciennes ne permettent plus de répondre aux défis actuels.

La philosophie de Medemer, par son approche novatrice et intégratrice, constitue une véritable alternative, comme en témoigne la transformation rapide et innovante d'Addis-Abeba ces dernières années.

Il a conclu en appelant à étendre cet esprit de renouveau et de résilience à l'ensemble du pays, et pas seulement à la capitale.