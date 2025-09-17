Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Des affiches des partis et associations politiques interdites à Brazzaville

17 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, dans un communiqué rendu public le 17 septembre, a fait obligation aux propriétaires des pancartes, banderoles et affiches à caractère politique érigées à travers le périmètre urbain de la capitale de les retirer sans attendre.

« Dépassé un délai de 72 heures, les services de la mairie de Brazzaville se verront dans l'obligation de les enlever selon les procédures municipales en vigueur », a prévenu Dieudonné Bantsimba. Il a rappelé que la révision des listes électorales « est une opération qui relève strictement de l'administration publique et ne saurait faire l'objet d'une quelconque campagne des partis politiques et autres associations ».

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a rappelé, par ailleurs, que les campagnes d'affichage dans la ville sont réglementées par une délibération qui stipule en son article 3 que « nul habitant de Brazzaville ne devrait s'en détourner ».

