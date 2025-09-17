Maroc: Trente entrepreneurs français au pays pour le 1er Roadshow du Cercle Eugène Delacroix

Une délégation de 30 entrepreneurs français est attendue du 21 au 26 septembre au Maroc, dans le cadre de la première édition d'un Roadshow destiné à promouvoir l'investissement local.

Baptisé "Roadshow Entrepreneurs", cet événement a pour objectifs d'"accélérer les investissements franco-marocains et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la santé, l'industrie pharmaceutique et les technologies innovantes", précise un communiqué du Cercle Eugène Delacroix (CED) et de son Club des entrepreneurs qui organise cette initiative.

Le Roadshow, qui sillonnera quatre villes stratégiques, à savoir Tanger, Rabat, Casablanca et Dakhla, sera marqué par des rencontres avec des responsables représentant, entre autres, le ministère chargé de l'Investissement, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des Centres régionaux d'investissement et des institutions de financement bancaire, ou encore la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et le port Tanger Med, rapporte la MAP.

"Le Maroc est aujourd'hui une plateforme incontournable entre l'Afrique et l'Europe. Sa stabilité, sa proximité avec la France et son dynamisme en font un partenaire naturel pour nos PME", a souligné le président du CED, Salah Bourdi, cité dans le communiqué.

Créé en 2014, le Cercle Eugène Delacroix rassemble des élus français engagés en faveur de l'amitié franco-marocaine. Son Club des entrepreneurs fédère plus de 150 dirigeants et accompagne la dynamique d'échanges économiques et territoriaux entre les deux pays.

La première édition du "Roadshow Entrepreneurs" vient confirmer la volonté du CED et de son Club des entrepreneurs de "faire du Maroc une destination prioritaire pour l'investissement français, en mobilisant les PME de terrain et les élus locaux", conclut le communiqué.