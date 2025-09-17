Maroc: Crédit bancaire - Un encours de 1.166,4 MMDH à fin juillet

L'encours du crédit bancaire s'est établi à 1.166,4 milliards de dirhams (MMDH) au terme des sept premiers mois de 2025, en hausse de 4,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

L'évolution de cet encours couvre une augmentation, en glissement annuel, du crédit bancaire pour les agents non financiers (+3,4%) et les agents financiers (+13,1%), précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".

Les concours aux entreprises non financières privées ont marqué une progression annuelle de 1,2%. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 13,9% des crédits à l'équipement et de 6,3% des prêts à la promotion immobilière.

En revanche, les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 8,2%.

Par ailleurs, BAM rappelle que l'enquête sur les conditions d'octroi de crédit au titre de T1-2025 a révélé que les critères d'octroi auraient été durcis pour les crédits de trésorerie et ceux à la promotion immobilière et maintenu inchangés pour les prêts à l'équipement, rapporte la MAP.

Par taille d'entreprise, ils auraient été assouplis pour les grandes entreprises et durcis pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Pour ce qui est de la demande, les banques déclarent une hausse pour tous les objets de crédit. Cette demande aurait augmenté pour les grandes entreprises (GE) et stagné pour les TPME.

La Banque centrale rappelle aussi que son enquête de conjoncture a indiqué que l'accès au financement bancaire, au T2-2025, a été jugé "normal" par 80% des industriels et "difficile" par 16% d'entre eux. En outre, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 74% des entreprises et en hausse selon 19%.

Au T2-2025, les taux appliqués aux nouveaux crédits se sont repliés, d'un trimestre à l'autre, de 26 points de base (pbs) à 4,91%. Ils se sont établis à 4,67% pour les GE et à 5,43% pour les TPME.

Quant aux crédits accordés aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 2,9%, en lien principalement avec l'augmentation de 2,9% des prêts à l'habitat et de 3,9% des crédits à la consommation.