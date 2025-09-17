Maroc: 'Mora Youchkad' remporte le Grand Prix du Festival des Journées du cinéma d'Ouezzane

Le film "Mora Youchkad" (Mora est arrivé) du réalisateur Khalid Zairi a remporté le Grand Prix de la deuxième édition du Festival des Journées du cinéma d'Ouezzane, qui a pris fin dimanche soir.

Le jury, composé des artistes Kholoud Betioui, Salima Benmoumen et Fatima Lejbiaa, ainsi que des critiques Ahmed Sijilmassi et Abdelkrim Wakrim, a salué "l'harmonie des éléments d'expression cinématographique" du film, ainsi que "la capacité de son réalisateur à transmettre les émotions humaines avec une beauté et une poésie certaines".

Le prix de la mise en scène est revenu à Rabii El Jawhari pour son film "Siga", tandis qu'Abdelhaï Laraki a décroché le prix du scénario pour son film "55".

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué ex aEquo à Meryem Zaïmi pour son rôle dans "Fatema, la sultane inoubliable" de Mohamed Abderrahman Tazi, et à Oumaïma Barid pour sa performance dans "55".

Le prix de la meilleure interprétation masculine a, quant à lui, été décerné au grand acteur Hamid Zoughi pour son rôle dans "Coup de Tampon" de Rachid El Ouali, avec une mention spéciale pour Boujemaa Jebii dans "Histoire de fidélité" d'Ali Tahiri.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le directeur du festival, Mohamed Fahd El Bach, a souligné que cet événement constitue un espace de dialogue cinématographique entre professionnels, critiques et grand public, dans une ville riche d'histoire, de spiritualité, d'art et de créativité.

Il a noté que cette édition marque une étape importante dans le développement de ce jeune festival, qui contribue à ancrer une véritable culture cinématographique, à éclairer les esprits et à ouvrir des horizons aux jeunes talents.

Placée sous le thème "Cinéma et histoire", cette manifestation, organisée par le Forum des jeunes marocains pour le troisième millénaire (FJM3M) du 12 au 14 septembre, a rendu hommage à plusieurs figures emblématiques du cinéma marocain. Neuf longs métrages y ont été projetés, dont six en compétition officielle.

Le programme a été ponctué également par une master class intitulée "Du cinéma d'auteur aux thématiques sérieuses, au cinéma de divertissement et de comédie", un atelier consacré à l'écriture de l'Histoire du cinéma, ainsi qu'un colloque intellectuel en lien avec le thème de cette édition.

En marge des projections, plusieurs ouvrages ont été présentés et signés, parmi lesquels "Nouvelles expériences cinématographiques féminines : lectures dans des films marocains", "La filmographie marocaine" et "Ethnographie de la broderie d'Ouezzane".

Lors de cet événement, des artistes et des diplomates ont effectué des visites aux centres d'assistance sociale, ainsi qu'aux sites archéologiques et naturels de la ville.

Bouillon de culture

Spectacle

L'Institut Cervantès de Tétouan accueille, le 14 octobre, un spectacle de guitare flamenca intitulé "Devenir", offrant une sélection riche et éclectique d'oeuvres allant de la tradition pré-flamenca aux créations contemporaines de flamenco.

Au programme figurent notamment la Soleá de Julián Arcas, reliant la guitare classique au flamenco naissant de la fin du XIXe siècle, ainsi que des compositions récentes de Hurtado. Le public pourra également redécouvrir des pièces emblématiques de grands maîtres de la guitare flamenca, tels que Manuel de Falla, Isaac Albéniz et Francisco Tárrega.

Le tout sera sublimé par une chorégraphie de la danseuse Patricia Guerrero, apportant une dimension scénique et artistique supplémentaire à ce voyage musical.

Journée portes ouvertes

L'Institut français de Tétouan organise, le 20 septembre, une journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses activités culturelles et pédagogiques.

Au programme, le public pourra tester ses connaissances en français, participer à un entretien d'embauche simulé, s'initier au ping-pong, à la robotique et à la programmation informatique. Les visiteurs auront également l'occasion d'assister à la projection d'un film-documentaire inédit produit par TV5 sur le Maroc et Tétouan.

La journée offrira aussi la possibilité de découvrir la médiathèque, de prendre part à des jeux interactifs, d'écouter un conte Kamishibaï (narration japonaise traditionnelle) ou encore de se faire photographier avec un ancien appareil produisant des clichés insolites.

Pour les parents, des conférences mettront en lumière leur rôle, ainsi que celui des enseignants, dans l'épanouissement des élèves et présenteront les opportunités d'études en France. La journée se clôturera avec un concert spécial de la chorale "Mawazine".