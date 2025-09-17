Maroc: Tirage au sort du 46e CACC de handball-pays 2025

Le tirage au sort de la 46e édition du Championnat d'Afrique des clubs champions (CACC) de handball (Maroc 2025), effectué vendredi à Casablanca, a placé le club Montada Derb Soltane (hommes) dans le groupe B et l'AS Nouasseur (dames) dans le groupe A.

Chez les hommes, Montada Der Soltane affrontera tour à tour Flowers (Bénin), FAP (Cameroun), Avenir du rail (Congo), Kirkos Sub-City HC (Ethiopie) et Manga DFIP (Gabon).

Quant au groupe A, il met en présence Al Ahly et Zamalek (Egypte), Red Star Oja (Côte d'Ivoire), Jeunesse Sportive de Kinshasa (République Démocratique du Congo) et Mekele 70 Enderta HC (Ethiopie).

Chez les dames, l'AS Nouasseur disputera cette compétition face à Al Ahly (Egypte), Tonnerre Kalara Club (Cameroun) et ASPAC HC (Bénin).

Le groupe B comprend Pétro Atlético (Angola), Africa Sports (Côte d'Ivoire), Forces armées et police (Cameroun) et Flowers (Bénin).

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale marocaine de handball, Hanafi Adli, a d'emblée affirmé que l'organisation de ce championnat au Maroc reflète encore une fois l'aura sportive dont bénéficie le Maroc en organisant des événements sportifs d'envergure continentale et internationale, relevant que cette compétition, véritable vitrine du handball africain, réunira les meilleurs clubs du continent, champions en titre dans leurs pays respectifs.

Prévu du 11 au 20 octobre prochain, le championnat mettra aux prises 10 équipes masculines et huit féminines.

Divers

Futsal

L'équipe nationale féminine de futsal a hérité du groupe A de la première édition de la Coupe du monde, à l'issue du tirage au sort effectué lundi à Manille, aux Philippines.

La sélection nationale, championne d'Afrique de la discipline, défiera en phase de poules le pays hôte, les Philippines, l'Argentine et la Pologne.

La phase finale de la Coupe du monde féminine de futsal se jouera du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines.

Ci-après les résultats du tirage au sort:

- Groupe A : Philippines, Argentine, Pologne, Maroc

- Groupe B : Espagne, Thaïlande, Colombie, Canada

- Groupe C : Portugal, Japon, Nouvelle-Zélande, Tanzanie

- Groupe D : Brésil, Italie, Iran, Panama.

Judo

Chafik El Kettani a été réélu à l'unanimité président de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) pour un quatrième mandat, lors de l'assemblée générale élective ordinaire au titre de la saison sportive 2024-2025, tenue dimanche à Casablanca.

Au cours de cette assemblée générale, qui s'est déroulée en présence de représentants du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du Comité national olympique marocain, des autorités locales ainsi que des ligues et associations affiliées à la Fédération, les participants ont également approuvé à l'unanimité les rapports moral et financier.