Des voix venues des cinq continents se sont croisées à Kunming, autour d'un même enjeu : repenser le rôle des médias dans un monde marqué par les fractures.

The 2025 Media Cooperation Forum on Belt and Road, placé cette année sous le signe du dialogue entre les civilisations, entend faire des médias des acteurs à part entière d'une mondialisation plus humaine, inclusive et partagée.

Le Forum s'est ouvert hier mardi 16 septembre à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. Accueillant plus de 200 représentants issus de 87 pays, ainsi que 165 médias et organisations internationales, l'événement s'inscrit dans la dynamique du projet "la Ceinture et la Route" lancé par la Chine en 2013. Au programme : dialogue interculturel, coopération médiatique et réflexion sur le rôle des journalistes dans un monde en recomposition.

Durant deux jours, ce carrefour médiatique mondial s'est transformé en un espace d'échanges culturels, de réflexions sur la gouvernance globale, et surtout, de construction commune d'un récit partagé autour de l'ini- tiative chinoise "la Ceinture et la Route" (BRI).

Organisé conjointement par People's Daily, le comité provincial du Parti com- muniste chinois (PCC) du Yunnan, et le gouvernement de la province, le forum por- tait cette année un thème ambitieux : "Responsabilité médiatique partagée pour les échanges et l'apprentissage mutuel entre civili- sations".

Une coopération médiatique au service d'une vision mondiale

La conférence a rassemblé 165 médias et institutions internationales et régionales, devenant un véritable carrefour des récits. Les participants ont unanimement souligné le rôle fondamental des médias dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, fondée sur l'égalité, le dialogue, l'inclusivité et l'apprentissage mutuel.

Depuis le lancement de la BRI en 2013 par le président Xi Jinping, ce projet s'est imposé comme un bien public international de plus en plus influent. Lors du récent sommet "SCO Plus" à Tianjin, Xi a également présenté l'Initiative pour la Gouvernance Globale, proposant des solutions chinoises pour un système mondial plus équitable.

Les médias, selon les intervenants, doivent désormais aller au-delà de la simple couverture : ils doivent être acteurs du changement, promoteurs de l'esprit de la Route de la Soie, créateurs de récits qui rassemblent et jettent des ponts entre les peuples. Moment fort du forum : la remise des deuxièmes Silk Road Global News Awards, unique récompense journalistique internationale dédiée à la coopération Belt and Road.

Depuis son appel à candidatures en avril 2024, ce concours a attiré près de 5 000 oeuvres provenant de 110 pays. Parmi les lauréats : Colin Stevens, rédacteur en chef de EU Reporter, a reçu le Prix du Meilleur Reportage pour China's Belt & Road: Building Bridges not Walls.

Les photographes argentins Renato Valentini et Rocío Vellón ont été distingués pour leur reportage visuel sur les trains à énergie propre de CRRC en Argentine.

Le média arménien News.am a remporté le Prix de la Meilleure Vidéo pour In the Book of My Dreams. Le documentaire Treasures and Masks, coproduit par Egyptian Television et China Media Group, a reçu le Prix de l'Innovation. Un total de 58 oeuvres issues de 37 pays ont été récompensées, soulignant la richesse et la diversité des perspectives autour de l'initiative.

Une décennie de dialogue et d'engagement

Depuis sa première édition en 2014, The Media Cooperation Forum on Belt and Road a réuni plus de 1.000 représentants médiatiques issus de plus de 100 pays.

Cette édition 2025 marque donc une décennie d'engagement journalistique multilatéral, avec pour ambition d'approfondir les liens humains au-delà des frontières géographiques et politiques.

Le programme de cette année a également inclus un forum principal, plusieurs sous forums thématiques, et une session spéciale intitulée "10+3 Media Cooperation Forum", rassemblant des médias de Chine, du Japon et de Corée du Sud. Mais le forum ne s'arrête pas aux discours. Après les débats, les médias participants sont invités à prendre part à des activités de repor- tage conjointes à travers le Yunnan et d'autres régions chinoises.

Une manière concrète de partager les expériences sur le terrain, créer des récits croisés, et ancrer la coopération dans la réalité quotidienne des peuples. Autre fait notable : la publication d'une chanson officielle du forum, dont un extrait du refrain dit : "Le grand fleuve coule avec une force déchaînée, ouvrant de vastes horizons sur son passage". Un symbole poétique qui traduit bien l'élan que ce forum cherche à donner : celui d'un dialogue fluide, irrésistible et porteur d'avenir.

La première journée du forum s'est conclue sur la volonté partagée de poursuivre les échanges et les collaborations entre médias, et les participants ont insisté sur l'importance du rôle des médias dans le maintien du dialogue interculturel et la diffusion d'informations fiables, en soulignant que ces échanges doivent s'inscrire dans la durée.

Et dans un paysage informationnel parfois fragmenté, le forum tente aussi de rappeler que la véritable puissance des médias réside dans leur capacité à créer du lien, à rapprocher les peuples par les récits, les images et les émotions.